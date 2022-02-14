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Беларусь в 2021 году нарастила экспорт товаров почти во все регионы мира, более всего в ЕС

14.02.2022 14:33 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прирост экспорта белорусских товаров в 2021 году наблюдался практически во все регионы мира. В наибольшей степени (на $4,1 млрд, или на 74,4%) экспорт вырос в Евросоюз. Такие данные содержатся в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2021 году, опубликованном сегодня на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается в документе, ключевая роль в работе МИД традиционно отводилась экономической дипломатии. Восстановление мировой экономики благотворно повлияло на результаты внешней торговли Беларуси. По данным МИД, в прошлом году экспорт товаров составил $39,9 млрд, что на 36,7% больше уровня предыдущего года. Повышенным спросом на мировом рынке пользовались белорусская продукция нефтехимии, машиностроения, металлургии, деревообработки, продовольственные и сельскохозяйственные товары, продукция легкой промышленности, мебель, стекло, стекловолокно, цемент.

Белорусская продукция поставлялась на рынки 174 стран и территорий, в том числе возобновился экспорт на рынки 12 стран.

Прирост экспорта товаров наблюдался практически во все регионы мира, констатировали в МИД. "В наибольшей степени (на $4,1 млрд, или на 74,4%) экспорт вырос в Евросоюз. При этом удалось нарастить поставки в 21 страну ЕС", - говорится в обзоре.

Прирост экспорта в Россию составил 24,6%, в другие страны ЕАЭС - 25,9%. В страны СНГ (без ЕАЭС) и Грузию экспорт увеличился на 67,3%, в основном за счет наращивания поставок в Украину.

Экспорт в страны дальней дуги возрос на 21,4%, в том числе в Китай - на 16,1%. Доля стран ЕС и дальней дуги в общем объеме экспорта увеличилась до 35%. Сальдо внешней торговли товарами Беларуси за счет превышения темпов роста экспорта над темпами роста импорта на 9,1 процентного пункта улучшилось на $1,7 млрд по сравнению с 2020 годом. При этом сальдо внешней торговли товарами и услугами в результате превышения темпа роста экспорта над темпом роста импорта на 3,6 процентного пункта сложилось положительным в размере $3,8 млрд и улучшилось по сравнению с предыдущим годом на $1,9 млрд.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отмечается в документе, ключевая роль в работе МИД традиционно отводилась экономической дипломатии. Восстановление мировой экономики благотворно повлияло на...
 
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