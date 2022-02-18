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Около вокзала в Минске почти достроили большой торговый центр. Рассказываем, когда он откроется и что будет внутри

18.02.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Летом 2022 года возле железнодорожного вокзала в Минске откроется большой ТРЦ Minsk City Mall, который строили почти четыре года. Об этом Realt рассказали представители застройщика Amtel Properties, который реализует этот проект. Показываем, как выглядит ТРЦ и рассказываем, что там будет.

Около вокзала в Минске почти достроили большой торговый центр. Рассказываем, когда он откроется и что будет внутри

О начале строительства торгово-развлекательного центра Minsk City Mall российский девелопер Amtel Properties, который контролируется бизнесменом с индийскими корнями Судхирой Гупта, сообщил летом 2018-го года. По проекту это трехэтажный ТРЦ на 50 тысяч «квадратов» с IMAX-кинотеатром, белорусскими и зарубежными брендами, продуктовым магазином и фудкортом.  Он находится в районе железнодорожного вокзала — рядом с автостанцией «Дружная» и станцией метро «Вокзальная», на  пересечении улиц Толстого и Рабкоровской.

Строительство торгово-развлекательного центра практически закончилось, в конце прошлого года на фасаде здания появилась вывеска, сейчас внутри проходит чистовая отделка и продолжается заключение договоров с арендаторами. Вот как он сейчас выглядит:

Около вокзала в Минске почти достроили большой торговый центр. Рассказываем, когда он откроется и что будет внутри
Около вокзала в Минске почти достроили большой торговый центр. Рассказываем, когда он откроется и что будет внутри

Открытие Minsk City Mall  запланировано на второй квартал 2022-го года. 

— Для посетителей мы планируем открыться уже к лету, — рассказала представитель девелопера Amtel Properties. — Более точную дату пока не называем, потому что многое зависит не только от нас, а от того, например, когда сдадим объект городу. 

Около вокзала в Минске почти достроили большой торговый центр. Рассказываем, когда он откроется и что будет внутри
Около вокзала в Минске почти достроили большой торговый центр. Рассказываем, когда он откроется и что будет внутри

На первом этаже Minsk City Mall откроется гипермаркет Green. Там же разместятся салоны сотовой связи, ювелирные магазины, отделения банков, аптека и оптика.

Второй этаж традиционно отдадут под магазины одежды, обуви, кожгалантереи. Пока без названий брендов, но обещают, что придут «самые популярные». На третьем откроется IMAX-кинотеатр c отдельным залом для премьерного просмотра, VIP-залами и кинобаром. Речь идет о кинотеатре сети Silver Screen. Там же будут детские бренды и фудкорт, который уже практически укомплектовали. Среди точек фастфуда — Burger King, KFC, "МакДональдс", «Додо Пицца», «Мама Дома».

 
Теги: Минск
 
 
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Летом 2022 года возле железнодорожного вокзала в Минске откроется большой ТРЦ Minsk City Mall, который строили почти четыре года. Об этом Realt рассказали представители...
 
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