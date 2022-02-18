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Около вокзала в Минске почти достроили большой торговый центр. Рассказываем, когда он откроется и что будет внутри
18.02.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Летом 2022 года возле железнодорожного вокзала в Минске откроется большой ТРЦ Minsk City Mall, который строили почти четыре года. Об этом Realt рассказали представители застройщика Amtel Properties, который реализует этот проект. Показываем, как выглядит ТРЦ и рассказываем, что там будет.
О начале строительства торгово-развлекательного центра Minsk City Mall российский девелопер Amtel Properties, который контролируется бизнесменом с индийскими корнями Судхирой Гупта, сообщил летом 2018-го года. По проекту это трехэтажный ТРЦ на 50 тысяч «квадратов» с IMAX-кинотеатром, белорусскими и зарубежными брендами, продуктовым магазином и фудкортом. Он находится в районе железнодорожного вокзала — рядом с автостанцией «Дружная» и станцией метро «Вокзальная», на пересечении улиц Толстого и Рабкоровской.
Открытие Minsk City Mall запланировано на второй квартал 2022-го года.
— Для посетителей мы планируем открыться уже к лету, — рассказала представитель девелопера Amtel Properties. — Более точную дату пока не называем, потому что многое зависит не только от нас, а от того, например, когда сдадим объект городу.
На первом этаже Minsk City Mall откроется гипермаркет Green. Там же разместятся салоны сотовой связи, ювелирные магазины, отделения банков, аптека и оптика.
Второй этаж традиционно отдадут под магазины одежды, обуви, кожгалантереи. Пока без названий брендов, но обещают, что придут «самые популярные». На третьем откроется IMAX-кинотеатр c отдельным залом для премьерного просмотра, VIP-залами и кинобаром. Речь идет о кинотеатре
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Около вокзала в Минске почти достроили большой торговый центр. Рассказываем, когда он откроется и что будет внутри
Летом 2022 года возле железнодорожного вокзала в Минске откроется большой ТРЦ Minsk City Mall, который строили почти четыре года. Об этом Realt рассказали представители...
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