Около вокзала в Минске почти достроили большой торговый центр. Рассказываем, когда он откроется и что будет внутри

Источник материала: realt.by

Летом 2022 года возле железнодорожного вокзала в Минске откроется большой ТРЦ Minsk City Mall, который строили почти четыре года. Об этом Realt рассказали представители застройщика Amtel Properties, который реализует этот проект. Показываем, как выглядит ТРЦ и рассказываем, что там будет.

О начале строительства торгово-развлекательного центра Minsk City Mall российский девелопер Amtel Properties, который контролируется бизнесменом с индийскими корнями Судхирой Гупта, сообщил летом 2018-го года. По проекту это трехэтажный ТРЦ на 50 тысяч «квадратов» с IMAX-кинотеатром, белорусскими и зарубежными брендами, продуктовым магазином и фудкортом. Он находится в районе железнодорожного вокзала — рядом с автостанцией «Дружная» и станцией метро «Вокзальная», на пересечении улиц Толстого и Рабкоровской.

Строительство торгово-развлекательного центра практически закончилось, в конце прошлого года на фасаде здания появилась вывеска, сейчас внутри проходит чистовая отделка и продолжается заключение договоров с арендаторами. Вот как он сейчас выглядит:





Открытие Minsk City Mall запланировано на второй квартал 2022-го года. — Для посетителей мы планируем открыться уже к лету, — рассказала представитель девелопера Amtel Properties. — Более точную дату пока не называем, потому что многое зависит не только от нас, а от того, например, когда сдадим объект городу.





На первом этаже Minsk City Mall откроется гипермаркет Green. Там же разместятся салоны сотовой связи, ювелирные магазины, отделения банков, аптека и оптика. Второй этаж традиционно отдадут под магазины одежды, обуви, кожгалантереи. Пока без названий брендов, но обещают, что придут «самые популярные». На третьем откроется IMAX-кинотеатр c отдельным залом для премьерного просмотра, VIP-залами и кинобаром. Речь идет о кинотеатре сети Silver Screen . Там же будут детские бренды и фудкорт, который уже практически укомплектовали. Среди точек фастфуда — Burger King, KFC, "МакДональдс", «Додо Пицца», «Мама Дома».