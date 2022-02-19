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МТЗ заинтересован в организации производства лесной техники в Череповце

19.02.2022 10:13 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод предлагает организовать производство лесной техники на сборочных площадях Череповецкого литейно-механического завода. Об этом шла речь во время встречи первого заместителя губернатора, председателя правительства Вологодской области Антона Кольцова с генеральным директором ОАО "МТЗ" Виталием Вовком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Главной темой переговоров стало обсуждение будущего производственной площадки в Череповце. "Мы бы хотели предложить реализацию проекта по выпуску лесной техники и спецтехники различного назначения, а также отдельных моделей навесного и прицепного оборудования. Для организации производства потребуется расширение площадей АО "ЧЛМЗ" с развитием литейного и сварочного производств, а также металлообработки", - отметил Виталий Вовк.

Антон Кольцов поддержал предложения. "Нам необходимо сохранить существующие объемы производства, кадровый потенциал и действующие площадки. И параллельно к этому нужно проработать дальнейшее взаимодействие", - сказал он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом шла речь во время встречи первого заместителя губернатора, председателя правительства Вологодской области Антона Кольцова с генеральным директором ОАО...
 
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