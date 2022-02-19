В Беларуси скорректирована ставка экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов

Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Указом главы государства от 18 февраля 2022 года №53 уточнены вопросы установления экологического налога на транзитную транспортировку нефти и нефтепродуктов. Соответствующие изменения внесены в указ от 10 января 2020 года №9 "О налогообложении", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

В частности, ставка экологического налога составит: Br0,35 за перемещение 1 т нефти на 100 км, ноль рублей за перемещение 1 т нефтепродуктов на 100 км.

Кроме того, документом предусмотрена отмена ставки налога на прибыль в размере 50%, установленной для организаций, осуществляющих транспортировку по территории Беларуси магистральными трубопроводами нефти и (или) нефтепродуктов транзитом.

Указ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.-0-