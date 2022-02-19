﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси скорректирована ставка экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов

19.02.2022 10:19 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Указом главы государства от 18 февраля 2022 года №53 уточнены вопросы установления экологического налога на транзитную транспортировку нефти и нефтепродуктов. Соответствующие изменения внесены в указ от 10 января 2020 года №9 "О налогообложении", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, ставка экологического налога составит: Br0,35 за перемещение 1 т нефти на 100 км, ноль рублей за перемещение 1 т нефтепродуктов на 100 км.

Кроме того, документом предусмотрена отмена ставки налога на прибыль в размере 50%, установленной для организаций, осуществляющих транспортировку по территории Беларуси магистральными трубопроводами нефти и (или) нефтепродуктов транзитом.

Указ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, документом предусмотрена отмена ставки налога на прибыль в размере 50%, установленной для организаций, осуществляющих транспортировку по территории...
 
Новости дня
Новости экономики
 
МТЗ заинтересован в организации производства лесной техники в Череповце
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by