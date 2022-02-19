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Многие здесь работают в "Газпроме". Побывали в тихом поселке под Минском, где продают квартиры по 30 тысяч долларов
19.02.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Михановичи – крупный агрогородок в южной части пристоличья. Сейчас здесь живет около 10 тысяч жителей. При этом, несмотря на близость к Минску (всего 12 километров от МКАД), этот населенный пункт остается фактически самым незаметным пригородом столицы. Тут нет знаковых исторических памятников, природных достопримечательностей или крутых загородных развлекательных центров, куда бы толпами приезжали минчане. В итоге, поселок ведет свою обособленную жизнь. Мы побывали в Михановичах и поговорили с теми, кто там живет.
«В новостройках все хорошо, но дороги ужасные и поликлиники толковой нет. Спасает Лодэ»
Мы едем в Михановичи на машине. От столицы сюда ведет неширокая дорога - по одной полосе в каждую сторону. В день нашего приезда на полотне образовалась наледь, мы даже встретили серьезную аварию – одна машина улетела в кювет.
Тут же и главная гордость агрогородка – физкультурно-оздоровительный комплекс «Кит», открывшийся месяц назад. В ФОКе есть 25-метровый бассейн, тренажерный зал и восстановительный центр. Комплекс был построен в рамках социальной программы «Газпром − детям в Беларуси». Глядя на здание, как-то сложно поверить, что перед нами – сельский населенный пункт. Скорее, какая-нибудь Чижовка.
Знакомимся с Анной. Она пришла забирать с занятий дочку.
− Ну что вам сказать про Михановичи? Поликлиники толковой нет. Есть амбулатория, но там один педиатр и один терапевт на весь поселок. За остальными специалистами надо ехать в Боровляны или в Сеницу. С остальной инфраструктурой получше. Магазинов продуктовых хватает. Ну и конечно, здорово, что бассейн открыли. Уже ходили туда, все понравилось.
Анна рассказывает, что они с мужем − оба из Могилевской области. Муж Анны переехал в Михановичи в 2005 году, а сама она – в 2009-м. Сейчас супруги работают в "Газпроме". Там же стояли на очереди и построили новую квартиру. Младший ребенок ходит в ведомственный сад, а старшие учатся в школе.
− Школа хорошая. У старшей в 6-м классе − 16 человек, у средней «первоклашки» − 18 детей. В Минск ездим, когда нужно: к школе детей одеть, или за продуктами в гипермаркеты. Вообще, самое страшное тут – это дороги. В новостройках еще все хорошо, а вот зайдите вот за эти дома, там страх − не пройти, не проехать.
«Летом воняет очистными – бывает, что в жару неприятный запах стоит целую неделю»
Возвращаемся к магазину «Родны кут» и знакомимся с Юлией. Она переехала в Михановичи вместе с родителями, когда ей было 4 года. Сейчас ее мама с папой живут в частном доме, а сама Юлия с мужем и детьми − в квартире. Спрашиваем, у девушки, что изменилось в агрогородке за последние десятилетия.
− Да почти ничего не поменялось. Хорошо, конечно, что построили ФОК и детский сад. Но при этом закрылся наш местный фольклорный центр. Здание не отапливается, мероприятия не проводятся. Хотелось, чтобы такие направления не забрасывали. Ну и посмотрите на дороги – они в ужасном состоянии. Во дворах все разбито. Этой инфраструктуре 30 лет, но капремонт здесь не проводился. Тут надо основательно работать над тротуарами и над дорогами. Когда все тает, пройти просто невозможно.
Юлия обращает наше внимание на заброшенное здание. Говорит, что раньше тут работала газпромовская столовая. Потом ее закрыли, а саму постройку передали району. В итоге, новых арендаторов не то из-за цены, не то по другим причинам найти не удалось, а хорошее помещение с кухней разваливается.
− А еще обязательно напишите про пешеходный переход через железную дорогу. Сейчас он всего один в районе вокзала, но поселок то большой и вытянутый. Ходить очень неудобно. Приходится либо рисковать и переходить в неположенном месте, либо увеличивать свой путь на пару километров. К примеру, там за железной дорогой находится музыкальная школа, куда ходит много детей из многоэтажной части Михановичей. Я всегда веду ребенка за руку через пути – это опасная прогулка. С вопросом о переходе мы много раз обращались к властям. Говорят, что проект подземного перехода давно готов, но денег на него пока нет. Поликлиника наша тоже в плачевном состоянии. На такой объем жителей одной амублатории уже маловато. Лично нас спасают платные медцентры – ЛОДЭ наше все.
Наша собеседница затрагивает еще одну деликатную проблему – дело в том, что неподалеку от Михановичей располагаются иловые отстойники. Это – искусственные пруды, в которых собираются канализационные стоки со всей двухмиллионной столицы. О запахах, царящих летом вокруг деревни Синило (до нее от Михановичей – около 4 километров) знает вся юго-восточная окраина Минска. Об этом говорит и Юлия.
− Да, этому неприятному вопросу уже много лет. У нас есть инициативные граждане, которые мониторят обстановку и держат вопрос на контроле. Хотелось бы, чтобы проблему не замалчивали, а решали.
− А сильно пахнет?
− Прошлым летом воняло пару раз в месяц. Но бывает, что в жару неприятный запах стоит тут целую неделю. Все зависит от ветра и температуры. Вообще, не хотелось бы, чтобы на нашем направлении поставили крест. Здесь уже и так – и иловые пруды, и разнообразные промышленные объекты. Если тут продолжат строить ухудшающие экологию производства, то это – совсем грустная перспектива.
При этом пока что переезжать из Михановичей ни Юлия, ни ее родители, не собираются. Несмотря на все минусы, жалко вложенных сил и средств. Да, и плюсы здесь тоже есть.
− В целом, меня устраивает жизнь в Михановичах. Из плюсов – безопасность детей. Они могут сами ходить в школу, гулять, тут все друг друга знают, можно не бояться. В большом городе было бы сложнее. Второй момент – это все же загородная жизнь. Лето мы проводим в доме у родителей. Это свой участок, природа, зелень. Ну а при желании − Минск совсем близко. Полчаса, и ты уже в столице.
− На вырученные деньги купили квартиру мне (у меня тогда уже родился первый ребенок), часть средств дали сестре (она построилась чуть позже), а на сдачу взяли однушку здесь. Честно говоря, если бы не этот вариант, мы бы, наверное, до сих пор жили все вместе. В тот момент Михановичи нас просто спасли. Поначалу после Минска родителям, конечно, было сложновато. Дворы не очень, магазинов маловато и другой инфраструктуры. Но постепенно все привыкли. На электричке и маршрутке легко добраться до города, а магазины уже и тут появились.
Сейчас в Михановичах продается около 20 квартир. Из самых экономичных вариантов –
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Многие здесь работают в "Газпроме". Побывали в тихом поселке под Минском, где продают квартиры по 30 тысяч долларов
Михановичи – крупный агрогородок в южной части пристоличья. Сейчас здесь живет около 10 тысяч жителей. При этом, несмотря на близость к Минску (всего 12 километров...
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