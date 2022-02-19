Анна рассказывает, что они с мужем − оба из Могилевской области. Муж Анны переехал в Михановичи в 2005 году, а сама она – в 2009-м. Сейчас супруги работают в "Газпроме". Там же стояли на очереди и построили новую квартиру. Младший ребенок ходит в ведомственный сад, а старшие учатся в школе.

− Школа хорошая. У старшей в 6-м классе − 16 человек, у средней «первоклашки» − 18 детей. В Минск ездим, когда нужно: к школе детей одеть, или за продуктами в гипермаркеты. Вообще, самое страшное тут – это дороги. В новостройках еще все хорошо, а вот зайдите вот за эти дома, там страх − не пройти, не проехать.