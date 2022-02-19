Предприятия БЕЛАВТОМАЗа представили продукцию на выставке в Набережных Челнах

Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Барановичский автоагрегатный завод и Кузнечный завод тяжелых штамповок принимают участие в Камском промышленном форуме, который проходит в Набережных Челнах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ".

Мероприятие проводят в 17-й раз. На выставки приглашают промышленные компании по автомобилестроению со всей России и ближнего зарубежья.

Цель форума и проводимых в этот период выставочных мероприятий - демонстрация передовых технологий предприятий промышленного комплекса, содействие модернизации энергетического комплекса по внедрению инновационных технологий с использованием современных средств автоматизации, диагностики, мониторинга в сфере энергосбережения и повышения энергоресурсоэффективности. Также поддержка товаропроизводителей путем промышленной кооперации малого и среднего бизнеса вокруг крупных компаний и реализация программ по импортозамещению.

Форум, который продлится до 19 марта, проходит при поддержке президента и правительства Татарстана. Организатор - выставочный центр "ЭКСПО-КАМА".-0-