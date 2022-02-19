﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Предприятия БЕЛАВТОМАЗа представили продукцию на выставке в Набережных Челнах

19.02.2022 12:47 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Барановичский автоагрегатный завод и Кузнечный завод тяжелых штамповок принимают участие в Камском промышленном форуме, который проходит в Набережных Челнах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ".

Мероприятие проводят в 17-й раз. На выставки приглашают промышленные компании по автомобилестроению со всей России и ближнего зарубежья.

Цель форума и проводимых в этот период выставочных мероприятий - демонстрация передовых технологий предприятий промышленного комплекса, содействие модернизации энергетического комплекса по внедрению инновационных технологий с использованием современных средств автоматизации, диагностики, мониторинга в сфере энергосбережения и повышения энергоресурсоэффективности. Также поддержка товаропроизводителей путем промышленной кооперации малого и среднего бизнеса вокруг крупных компаний и реализация программ по импортозамещению.

Форум, который продлится до 19 марта, проходит при поддержке президента и правительства Татарстана. Организатор - выставочный центр "ЭКСПО-КАМА".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Барановичский автоагрегатный завод и Кузнечный завод тяжелых штамповок принимают участие в Камском промышленном форуме, который проходит в Набережных Челнах.
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси скорректирована ставка экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by