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Предприятия БЕЛАВТОМАЗа представили продукцию на выставке в Набережных Челнах
19.02.2022 12:47 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Барановичский автоагрегатный завод и Кузнечный завод тяжелых штамповок принимают участие в Камском промышленном форуме, который проходит в Набережных Челнах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ".
Мероприятие проводят в 17-й раз. На выставки приглашают промышленные компании по автомобилестроению со всей России и ближнего зарубежья.
Цель форума и проводимых в этот период выставочных мероприятий - демонстрация передовых технологий предприятий промышленного комплекса, содействие модернизации энергетического комплекса по внедрению инновационных технологий с использованием современных средств автоматизации, диагностики, мониторинга в сфере энергосбережения и повышения энергоресурсоэффективности. Также поддержка товаропроизводителей путем промышленной кооперации малого и среднего бизнеса вокруг крупных компаний и реализация программ по импортозамещению.
Форум, который продлится до 19 марта, проходит при поддержке президента и правительства Татарстана. Организатор - выставочный центр "ЭКСПО-КАМА".-0-
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Барановичский автоагрегатный завод и Кузнечный завод тяжелых штамповок принимают участие в Камском промышленном форуме, который проходит в Набережных Челнах.
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