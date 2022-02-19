﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские предприятия на выставке Gulfood в Дубае договорились о поставках продукции в 20 стран

19.02.2022 18:21 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке пищевой продукции Gulfood в Дубае белорусские предприятия договорились о поставках продукции в 20 стран мира, сообщили БЕЛТА в выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В Дубае прошла крупнейшая в мире выставка пищевой продукции Gulfood, в которой приняли участие более 4 тыс. компаний из 120 стран. Беларусь уже седьмой год подряд представила национальный павильон на этой престижной международной площадке.

По итогам участия отечественные предприятия договорились о поставках своей продукции дистрибьютерам и оптовым покупателям из различных стран мира. В частности, агрокомбинат "Дзержинский" договорился о поставках мяса птицы в Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ, а его дочернее предприятие "1-я Минская птицефабрика" - куриных яиц в страны Африки и Эмират Дубай. Компания "Молочный мир" - о поставках сливочного масла в страны Евросоюза, Лидский молочно-консервный комбинат - сухого обезжиренного молока в Эмират Дубай и Республику Корея, сухого цельного молока - в Азербайджан.

Молочной продукцией, представленной в белорусской экспозиции, заинтересовались импортеры из Бангладеш, Кувейта, ОАЭ, США, Саудовской Аравии, Узбекистана, Украины и Филиппин. Проведены переговоры о поставках готовой продукции в крупные торговые сети ОАЭ.

Национальный павильон "Беларусь - вкус природы" включал стенды 10 компаний. Семь предприятий представляли Гродненскую область, три - Минск и Минскую область. Участники белорусской экспозиции представили широкий ассортимент мясной и молочной продукции - мясо птицы, говядину, полуфабрикаты, консервы, субпродукты, сухое молоко, сухие молочные смеси и многое другое. Также были презентованы новинки производства - детское питание, творожные кремы, сыры.

В церемонии открытия белорусской экспозиции приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алла Ломакина, гендиректор управляющей компании холдинга "Гродномясомолпром" Валерьян Клим, генеральный консул Беларуси в Дубае Евгений Лазарев и директор выставочного предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП Евгений Введенский.

"Экспорт продовольственных товаров из Беларуси в ОАЭ с 2016 года вырос в девять раз - до $3,4 млн в 2021 году. Свою роль в этом играет выставка Gulfood как хорошая площадка для заключения экспортных контрактов с импортерами из дальнего зарубежья. Ко всей белорусской продукции, представленной на стенде, был проявлен большой интерес. Переговоры проходили непрерывно", - сообщила начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Ксения Мелешко.

Организатор белорусской экспозиции на международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Мероприятие организовано при поддержке Минсельхозпрода Беларуси, посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах, государственного агентства Dubai Industries and Exports, Торгово-промышленной палаты Дубая.

В ближайшее время экспозиции Беларуси будут представлены на крупных продовольственных и многопрофильных выставках в Узбекистане, Вьетнаме, Азербайджане, Армении, Казахстане, Катаре, Сербии, Кении и других странах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Дубае прошла крупнейшая в мире выставка пищевой продукции Gulfood, в которой приняли участие более 4 тыс. компаний из 120 стран. Беларусь уже седьмой год подряд...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Импортозамещение, производственная кооперация и наука: Червяков о потенциале для создания инвестпроектов
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by