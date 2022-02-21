"Когда переехали - мама заплакала". Как жили раньше и как живут сейчас в Шабанах - криминальном районе Минска 90-х

«Бывают разговоры, что кто-то еще за определенным районом смотрит»

Среди серых панелек, голых деревьев и белого снега выделяются лишь яркие домики на площадках детских садов. Чего-чего, а вот их здесь в достатке - аж 8 штук, а школ - 4. Одну, что несколько лет пустовала, недавно было решено разобрать и полностью отремонтировать.

- Эта школу возводили последней, но она раньше всех рассыпалась, - говорит местная жительница Надежда.

Сейчас свой район она может назвать спокойным. Главное, стало меньше неадекватных и агрессивно настроенных людей. Надежде есть с чем сравнивать, ведь она живет здесь больше 30 лет. Квартиру в Шабанах получил еще дедушка, который работал на заводе.

- Поверьте, здесь всегда было больше добрых и хороших людей, чем тех, кто создал вокруг Шабанов весь этот негативный образ.

За столько лет колоссально улучшилась инфраструктура: стало больше магазинов и детских кружков, вот и поликлинику восстанавливают. Появился детский бассейн и дворец культуры.

- Отдала ребенка в танцевальную студию. Она не сравнится с той, где занималась я. Сейчас и оснащение намного лучше, - рассказывает молодая мама. - Садики тоже приводят в порядок, они молодеют, несмотря на то, что им столько же лет, сколько и микрорайону, сколько и мне.