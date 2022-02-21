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Совет ЕЭК разрешил использование в ЕАЭС фитосанитарного сертификата в электронном виде

21.02.2022 09:21 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии разрешил использование фитосанитарного сертификата в электронном виде в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совет ЕЭК внес изменения в порядки осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной границе и территории союза, - сказала Ия Малкина. - Теперь при проведении контроля будет разрешено использовать фитосанитарный сертификат и товаросопроводительные документы в электронном виде. Также в электронном виде можно будет оформлять и результаты этого контроля. При этом использование документов на бумажном носителе сохраняется".

"Изменения позволят минимизировать оборот поддельных или недействительных фитосанитарных сертификатов, повысить эффективность контроля и создать благоприятные условия для участников рынка", - подчеркнула официальный представитель ЕЭК.-0-

 
 
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"Изменения позволят минимизировать оборот поддельных или недействительных фитосанитарных сертификатов, повысить эффективность контроля и создать благоприятные...
 
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