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МАПИД построит новые дома в английском стиле в Минске. Узнали, как сегодня живется людям в таких трехэтажках
22.02.2022 08:01 — Новости Экономики |
Летом 2022 года рядом с двумя домами в английском квартале в Малиновке МАПИД
Два трехэтажных дома находятся по улице Космонавтов, в 10-15 минутах пешком от метро "Малиновка". Их построили здесь в 2020 году. Яркие фасады, ритмичные скатные крыши и французские окна — все это привлекает внимание минчан, особенно тех, кто гуляет здесь впервые.
— Сначала эта территория принадлежала городу, а теперь она наша по закону — мы написали письмо, чтобы утвердили проект по ограничению территории. Хотели ограничить и парковку, но это не разрешили. Конечно, разница существенная! Раньше многие ходили смотрели, домики же симпатичные, с собачками прогуливались. У нас окна выходят во двор — чувствуется, что практически никого нет, — рассказывает Елена.
О том, что с забором стало гораздо лучше, говорят практически все, с кем общаемся.
— Когда мы только заселились, люди просто сходили с ума, особенно в 22-м доме: на детской площадке собиралась чуть ли не вся Малиновка, — рассказывает Анастасия. Она не только живет в английском квартале, но и занимает должность председателя товарищества, к которому относятся два дома.
— Люди знали, что здесь есть красивая детская площадка. Доходило до того, что приезжали на машинах семьями, однажды на детской площадке мы насчитали 47 человек одновременно. Шум-гам, мусор, что-то ломали. Сейчас совсем по-другому. И собак у нас выгуливают с пакетиками.
«Готовились к аукциону, но из-за пандемии его отменили»
Вечером в четверг в английском квартале действительно немноголюдно. Кажется, что люди заканчиваются на остановке около дома. Там они выходят из автобусов, но к домам на Космонавтов никому из них не нужно. Здесь на два дома — чуть больше ста квартир. В 20-м доме — 4 подъезда, в 22-м — 6. В каждом подъезде 11 квартир.
Елена живет в Малиновке всю жизнь, а недавно семья купила трешку на третьем этаже 20-го дома по улице Космонавтов.
— Когда квартиры в первом доме продавали по аукциону, мы ждали пока достроят второй, и тоже готовились к аукциону — идешь в МАПИД, стоишь под дверью, дерешься там! — смеется Елена. — Но из-за пандемии аукцион отменили и квартиры в нашем доме покупали на общих основаниях. Волновались мы, конечно, безумно!
Оказалось, что волновались зря.
— Потом уже смотрели на Realt — были объявления о продаже трешек от МАПИДа, — вспоминает Елена. — По факту был даже недобор сразу, но они быстро разошлись. Такого, как в Новинках, чтоб очереди огромные выстраивались, не было. Но здесь и цена была выше.
Стоимость квартир начиналась от 53 тысяч долларов за однушку и превышала 113 тысяч за четырехкомнатную.
Встречаем еще одну жительницу квартала. Они семьей купили квартиру осенью и совсем недавно переехали из новостройки в ЖК «Медовик» на Грушевке. Выбрали из-за малоэтажной застройки и закрытого двора.
— Пока минусов я не нашла, мы еще мало здесь живем. Посмотрим, что будет летом. Если сравнить с прошлой квартирой, то здесь теплее. Расположение мне тоже очень нравится: в сравнении с Грушевкой здесь в тысячу раз лучше. Там нет ни одного магазина, в садики не попасть, школы нормальной нет. Я чаще на машине, но и на метро через дворы здесь 12 минут. Слышимость на Грушевке была сильнее. Здесь я особо никого не слышу. Может, конечно, никто не живет, не знаю. Но ничего не мешает.
Когда дома только сдали, некоторые жильцы третьего этажа жаловались на то, что у них промерзают стены.
— В нашей трешке был не самый тяжелый случай. У кого-то было хуже, но кто-то вообще с этой проблемой не столкнулся, — говорит Елена.
— Для МАПИДа это новый проект. Что он строил раньше? Вот, — Елена показывает рукой на панельную девятиэтажку через дорогу. - В этом он прекрасен: все отлажено, строят 300 лет. Там есть цокольный этаж — и это совершенно другие условия по теплоизоляции. А здесь сделали скатную крышу, не рассчитали должным образом утепление, но сейчас сделали допутепление. После этого у многих полегчало. Дом протопился, теперь он весь сухой.
«Но это не как в деревне, где уж прямо всех знаешь»
Для Елены в квартале гораздо больше плюсов, чем минусов. Говорит: «рекламируйте, пусть заселяются!»
— Но, конечно, это панелька, и какая-то слышимость здесь будет. Хотя я знаю, что и в кирпичных домах не всегда идеально, — рассуждает женщина. — Надо понимать, что это общественный дом, а не частный. Если кому-то это принципиально, пусть делают звукоизоляцию. Все остальное — классно!
Елена обращает внимание, что в домах нет лифта.
— Если для кого-то это принципиальный момент, тоже надо понимать. Мы шутим, что у нас спортивный этаж, но зато шума меньше.
Что по поводу малоэтажной застройки, «это не как в деревне, где уж прямо все знаешь», смеется Елена.
— Но в отличие от многоквартирных домов, если кто-то идет по лестнице, ты понимаешь, что это человек тут живущий, и здороваешься с ним. А в девятиэтажке — ну мало ли кто идет? Сейчас все такие интроверты, в основном. Айтишников много у нас в подъезде. Более менее общаемся. Ребята добрые, хорошие. В доме возрастная категория достаточно разная.
«Членские взносы и расходы будут в два раза больше, чем в другом товариществе»
Почти во всех квартирах, по словам председателя товарищества, уже закончился ремонт. Жителей английского квартала можно условно поделить на две социальных категории.
— Это либо пенсионеры, которые хотели жить в тихом месте, либо молодые семьи с детьми в возрасте 30-32 лет, — говорит Анастасия. — Еще 10% застройщик отдал горисполкому в качестве социального жилья. Конечно, когда люди покупают квартиру за свои деньги и понимают, куда они идут, и когда жилье распределяет Мингорисполком — это абсолютно разные вещи.
— Обстановка здесь вообще напоминает клубный дом, — говорит Анастасия. — В подъезде мало людей, каждый старается поддерживать чистоту и достойный уровень жизни. Но, приобретая такое жилье, надо понимать, что оно предусматривает большие расходы — членские взносы и расходы на эксплуатацию общего имущества, на землю и ее содержание будут в два-два с половиной раза больше, чем в другом товариществе.
Анастасия приводит пример.
— У нас в одном подъезде четыре стеклянных двери. Сухой и влажной уборки раз в месяц, которая входит в тариф по оплате коммуналки, здесь недостаточно. И в сравнении с каким-нибудь девятиэтажным столбиком коммуналка и расходы в товариществе будут выше. Но это плата за комфорт. После работы не надо волноваться, что тебе негде припарковать машину. Тебе не придется идти под дождем, с ребенком и сумками, возле твоего дома есть парковка. На задний двор можно отправить ребенка гулять и не переживать за его безопасность: везде камеры и ограждения.
Для каждой квартиры рассчитано одно обозначенное парковочное место. По словам жителей, сейчас занято около 70%. Соседи, у которых в семье больше одной машины, договариваются с теми, кто ездит на метро, «делятся» своими местами. Оборудовано еще несколько гостевых парковочных мест и несколько — для людей с инвалидностью.
— За каждой квартирой на парковке закреплено одно место, они идут по порядку, — рассказывает Елена. — И получается, что последнему подъезду дальше всего идти к парковке. Мы живем в предпоследнем подъезде, но считаем, что пройти это расстояние — ерунда. В сравнении с тем, как в прошлой квартире мы парковались за полторы остановки и считали это счастьем.
Еще два дома в английском квартале около церкви Старцев Оптинских МАПИД
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МАПИД построит новые дома в английском стиле в Минске. Узнали, как сегодня живется людям в таких трехэтажках
Летом 2022 года рядом с двумя домами в английском квартале в Малиновке МАПИД начнет строить еще два оригинальных малоэтажных домика. В планах — закончить...
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