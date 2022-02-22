МАПИД построит новые дома в английском стиле в Минске. Узнали, как сегодня живется людям в таких трехэтажках

— Сначала эта территория принадлежала городу, а теперь она наша по закону — мы написали письмо, чтобы утвердили проект по ограничению территории. Хотели ограничить и парковку, но это не разрешили. Конечно, разница существенная! Раньше многие ходили смотрели, домики же симпатичные, с собачками прогуливались. У нас окна выходят во двор — чувствуется, что практически никого нет, — рассказывает Елена.

О том, что с забором стало гораздо лучше, говорят практически все, с кем общаемся.

— Когда мы только заселились, люди просто сходили с ума, особенно в 22-м доме: на детской площадке собиралась чуть ли не вся Малиновка, — рассказывает Анастасия. Она не только живет в английском квартале, но и занимает должность председателя товарищества, к которому относятся два дома.

— Люди знали, что здесь есть красивая детская площадка. Доходило до того, что приезжали на машинах семьями, однажды на детской площадке мы насчитали 47 человек одновременно. Шум-гам, мусор, что-то ломали. Сейчас совсем по-другому. И собак у нас выгуливают с пакетиками.