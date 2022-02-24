Под Минском построили дом из вертикального бруса. Съездили узнать, как он выглядит, что за технология и что по цене

Технология помогает избежать усадки дома

Впрочем, сюда мы приехали не проект изучать, а разобраться, что за технологию домостроения к нам завезли. Она и в самом деле импортная — ее придумали и опробовали австрийцы, по франшизе освоили россияне. Производятся домокомплекты на заводе в российском городе Киров. К нам домокомплект поставил белорусский дилер.

Прямо на месте с директором компании «НатуриБел» Михаилом Корбутом разбираемся в нюансах технологии.

- Основной смысл вертикального расположения бруса в том, что это позволяет избежать главной проблемы деревянного дома - усадки постройки, - говорит Михаил, - С изменением влажности дерево меняет свою геометрию и объем — усыхает, разбухает. Все эти процессы отравляют жизнь владельцу классического деревянного дома. Но ведь известно, что влажностные изменения не влияют на линейные размеры бруса, то есть он не удлиняется и не укорачивается.