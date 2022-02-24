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Под Минском построили дом из вертикального бруса. Съездили узнать, как он выглядит, что за технология и что по цене
24.02.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Под Минском строят дом по необычной технологии - он деревянный, но это не классический сруб с укладкой бревен по горизонтали. Стены из бревен, но выставлены вертикально. Любопытство так и распирает — кто это придумал и зачем? Как бревна крепятся между собой? Теплые ли стены? Сколько стоит? Ответы на все вопросы нашлись при очном знакомстве с домом, материалами и технологией от
В доме - большие оконные проемы и нет темных закутков
Интересующий нас объект находится в 15 километрах от Минска. Местность почти идеальная для загородной жизни в деревянном доме — крайняя тихая улица, с двух сторон к участку примыкает лес.
Когда говорят «стены из вертикального бруса», то рисуется картинка наподобие частокола из деревянных бревен, прижатых друг к другу. На самом деле все выглядит совсем не так примитивно — перед нами ровные снаружи и изнутри, практически монолитные стены. Сходство скорее с качественной обшивкой деревянным планкеном, только вертикально и без зазоров.
Дом еще не достроен — сейчас это коробка под незавершенной крышей. Но уже можно оценить внешний вид и планировку. И стоит отметить, что это очень удачный проект и хорошая архитектура — в нем нет коридоров и темных закутков, все помещения в одном уровне. Что неожиданно для деревянного дома - никаких перерубов, углы внутри и снаружи ровные. Отметим большие оконные проемы — в доме будет много света.
Технология помогает избежать усадки дома
Впрочем, сюда мы приехали не проект изучать, а разобраться, что за технологию домостроения к нам завезли. Она и в самом деле импортная — ее придумали и опробовали австрийцы, по франшизе освоили россияне. Производятся домокомплекты на заводе в российском городе Киров. К нам домокомплект поставил белорусский дилер.
Прямо на месте с директором
- Основной смысл вертикального расположения бруса в том, что это позволяет избежать главной проблемы деревянного дома - усадки постройки, - говорит Михаил, - С изменением влажности дерево меняет свою геометрию и объем — усыхает, разбухает. Все эти процессы отравляют жизнь владельцу классического деревянного дома. Но ведь известно, что влажностные изменения не влияют на линейные размеры бруса, то есть он не удлиняется и не укорачивается.
Главные элементы технологии — облицовочные ламели и брус небольшого сечения высотой 3 метра, достигший в результате камерной сушки уровня влажности 12-14%.
Брус — продукт высокотехнологичный. Пройдя через специальный станок, он получает сложную геометрическую форму с пропилами с четырех сторон, соединениями «гребень-паз» и отверстиями для нагелей в торцах и по длине. Лицевые элементы с одной стороны плоские, с обратной имеют специальный профиль. Эти планки являются еще и отделочными поверхностями, поэтому производитель предлагает варианты из сосны, ели, кедра или лиственницы. Например, со стороны улицы — лиственница, изнутри — кедр.
После монтажа домокомплекта при наборе влажности стыки между брусьями уплотняются. Создается замок, который не позволяет воздуху попадать напрямую в помещение (и обратно, соответственно, тоже). Поэтому дополнительно герметизировать, заделывать швы и стыки не придется. Домокомплект на стройку прибывает в герметичной упаковке, собрать его желательно в течение двух-трех месяцев. Кстати, деревянные дома по технологии Naturi не поддаются демонтажу.
Из бруса Naturi можно собрать стены разной толщины. Например, если брус собирается в три ряда плюс детали облицовки с двух сторон, получаем стены в 400 мм. Если в два ряда — 300 мм. В перегородках толщиной 200 мм — один ряд с облицовкой.
Собранные стены имеют завидные теплотехнические показатели. Например, стены этого дома толщиной 300 мм имеют показатель сопротивления теплопередаче 3,15 (м²*0С)/Вт. Для сравнения — чтобы показать сравнимые результаты, толщина стены из клееного бруса или бревна должна быть не менее 400 мм.
Стены Naturi 400 мм и вовсе не имеют аналогов в деревянном домостроении и позволяют строить пассивные дома с минимальными затратами на отопление. Производитель рекомендует использовать утепление кровли 350 мм и энергоэффективные окна с двумя рамами. Проводку можно монтировать скрытым способом на любом этапе строительства в специальных каналах во внешних элементах.
Как монтировался этот дом?
Домокомплект собирали на готовом монолитном плитном фундаменте. Чтобы изолировать деревянные стены от влаги, на бетон по контуру будущих стен уложили гидроизоляцию. Далее выставили подкладной брус из лиственницы, дополнительно обработанный антисептиком. На него уложили направляющий горизонтальный брус. Между деревянными элементами проложили джутовый утеплитель. Весь этот пирог прикрепили к фундаменту анкерными болтами.
Далее на брус уложили два ряда перфорированных досок обвязки с отверстиями и вбили в них березовые нагели диаметром 25 мм.
Стены монтировались в следующем порядке:
Дальше порядок строительных работ такой же, как и при строительстве каменного дома - сверху стен установили деревянный мауэрлат, выставили стропильную систему.Для подстропильной системы использовали балки из клееного бруса сечением 300х400 мм.
Кровля планируется из гибкой черепицы, соответственно, и кровельный пирог создавался под него. Однако уложить кровлю не успели — зимой монтаж битумной черепицей не рекомендуют. Работы на этом объекте продолжатся после потепления.
Тогда же на объект приедут окна — энергоэффективные стеклопакеты в деревянном профиле. Они входят в стоимость домокомплекта. Кстати, для их установки не потребуется монтаж окосячки с зазором под усадку - опыт эксплуатации построенных домов показал, что в них полностью отсутствуют такие явления, как смещение оконных конструкций и дверных проемов. Соответственно, отделочные работы можно начинать сразу после постройки дома.
Сколько стоит построить такой дом? Если говорить про конкретный реализуемый проект, то цена выходит примерно 650 долларов за «квадрат» (расчет в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ). В стоимость входит фундамент, домокомплект с окнами в деревянном профиле (они занимают порядка 30% площади стен), крыша с кровельным покрытием. И если учесть сжатые сроки строительства, возможность начинать чистовую отделку сразу после монтажа окон, то это привлекательная цена для экологичного загородного деревянного дома. Мы будем следить за ходом стройки - очень уж любопытно посмотреть на результат.
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Под Минском построили дом из вертикального бруса. Съездили узнать, как он выглядит, что за технология и что по цене
Под Минском строят дом по необычной технологии - он деревянный, но это не классический сруб с укладкой бревен по горизонтали. Стены из бревен, но выставлены...
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