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Беларусь и Татарстан намерены расширить сотрудничество в машиностроении и сельском хозяйстве

24.02.2022 09:41 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Татарстан намерены расширить сотрудничество в машиностроении, химической промышленности и сельском хозяйстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович встретился с заместителем председателя союза "Торгово-промышленная палата Республики Татарстан" Маратом Ахматовым во время визита делегации деловых кругов Республики Татарстан в Минск.

В ходе встречи рассмотрены перспективы расширения сотрудничества деловых кругов в сферах машиностроения, химической промышленности, сельского хозяйства, основные направления межпалатовского взаимодействия, в том числе возможности обмена опытом по цифровизации услуг, оказываемых предприятиям, и организации совместных мероприятий в 2022 году.

Марат Ахматов пригласил руководство БелТПП принять участие в международном экономическом саммите "Россия-Исламский мир", который планируется провести в Казани в мае текущего года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Рассмотрены перспективы расширения сотрудничества деловых кругов в сферах машиностроения, химической промышленности, сельского хозяйства, основные направления...
 
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