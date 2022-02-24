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Минфин предлагает обсудить изменения по вопросам аттестации специалистов рынка ценных бумаг

24.02.2022 10:59 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2016 года №651", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проект постановления подготовлен для совершенствования порядка аттестации специалистов рынка ценных бумаг, в том числе порядка выдачи, приостановления и прекращения действия квалификационного аттестата таких специалистов, для обеспечения автоматизации процессов подачи документов, выдачи (продления действия) и получения квалификационных аттестатов. Также для оптимизации порядка допуска к прохождению аттестации претендентов на получение таких аттестатов и продления срока их действия у аттестованных специалистов рынка ценных бумаг, работы аттестующего органа.

Организатор общественного обсуждения - Министерство финансов.

Свои замечания и предложения с 24 февраля по 6 марта можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты law_securities@minfin.gov.by (с пометкой "651").-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Свои замечания и предложения с 24 февраля по 6 марта можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить организатору общественного обсуждения на...
 
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