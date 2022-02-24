БУТБ планирует реализацию инвестпроекта с нидерландским холдингом в области деревообработки

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа при участии Национального агентства инвестиций и приватизации провела консультации с нидерландским холдингом VidaXL по вопросу реализации в Беларуси масштабного инвестиционного проекта в сфере деревообработки, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Проектом предусмотрено создание производственно-логистического хаба, центральным элементом которого станет завод по выпуску мебели из древесно-стружечных плит и массива дерева. Планируется, что ежегодно завод будет перерабатывать около 700 тыс. куб.м древесины хвойных пород. В связи с этим при выборе площадки для строительства решающее значение имеют стоимость и наличие необходимого количества древесного ресурса.

По словам представителя холдинга, вся готовая продукция будет поставляться на экспорт, поэтому во главу угла ставится качество сырья и его доступность.

"От правильного выбора локации для строительства мебельного завода будет во многом зависеть эффективность его работы и конкурентоспособность выпускаемой продукции. Кроме того, для скорейшего выхода инвестпроекта на самоокупаемость важно обеспечить полную загрузку производственных мощностей и детально проработать вопросы логистики. Рассчитываем, что аналитические данные Белорусской универсальной товарной биржи помогут нам определиться с оптимальной площадкой для размещения завода. Пока выбираем между Могилевом и Брестом, но, возможно, после более подробного изучения предоставленных биржей материалов обратим внимание и на альтернативные локации. Особенно интересно будет проследить динамику котировок в разрезе регионов Беларуси, поскольку цена сырья - один из ключевых факторов, влияющих на себестоимость, а биржа является первоисточником нужной нам информации", - отметил он.

Помимо особенностей реализации деловой древесины в Беларуси и информации о ценах на самые востребованные сортименты, представителя холдинга интересовали и другие направления деятельности БУТБ. В частности, обсуждены перспективы биржевой торговли плодоовощной продукцией и удобрениями, а также планируется проработать возможность сотрудничества в сегменте промышленных и потребительских товаров. Так, электронная B2B-площадка БУТБ может быть использована для продажи некоторых видов продукции холдинга, в том числе в третьи страны, через механизм транзитных сделок.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-