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Доллар и евро на торгах 24 февраля подорожали, российский рубль подешевел

24.02.2022 13:41 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 24 февраля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,1558, до Br2,7977 за $1.

Евро стал дороже на Br0,1430 - его курс составил Br3,1375 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,1035 и составил Br3,2391 за 100 российских рублей.-0-

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Доллар и евро на торгах 24 февраля подорожали, российский рубль подешевел.
 
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