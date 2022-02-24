|
Доллар и евро на торгах 24 февраля подорожали, российский рубль подешевел
24.02.2022 13:41 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 24 февраля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,1558, до Br2,7977 за $1.
Евро стал дороже на Br0,1430 - его курс составил Br3,1375 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,1035 и составил Br3,2391 за 100 российских рублей.-0-
Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар и евро на торгах 24 февраля подорожали, российский рубль подешевел.
|
Архив (Новости Экономики)