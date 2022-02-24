Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Минпрома в 2021 году значительно увеличили объемы производства и реализации продукции. Об этом сегодня шла речь на итоговом заседании коллегии ведомства, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минпрома Олег Слепченко.

Во время заседания коллегии руководители автомобильного машиностроения и металлургии, сельхозмашиностроения, электроники и приборостроения, электротехнической и оптикомеханической промышленности в своих докладах озвучили результаты работы по отраслям.

Как отметил пресс-секретарь, достигнуты значительные приросты в натуральном выражении как в производстве, так и в реализации по основным товарным группам. Произведено 35,9 тыс. тракторов (темп роста 112,9%), 728 карьерных самосвалов (200,6%), 2036 комбайнов (111,2%), 30 тыс. трансформаторов (107,2%), 1,44 млн телевизоров (106,5%), 1487 единиц пассажирской техники (103,3%), 7416 единиц грузовой техники.

Реализовано 37,7 тыс. тракторов (темп роста 116,9%), 788 карьерных самосвалов (180,7%), 2058 комбайнов, 29,7 тыс. трансформаторов (108,8%), 1,46 млн телевизоров (106,5%), 1554 единицы пассажирской техники (104%), 7899 единиц грузовой техники.

Запасы готовой продукции находятся на минимальном уровне. На 1 января 2022 года ее стоимость составила Br1031,2 млн, или 64,1% к среднемесячному объему производства. Снижение - на Br281,7 млн к началу года.-0-