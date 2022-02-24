Предприятия Минпрома в 2021 году нарастили экспорт продукции на 35,5%

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Министерства промышленности за 2021 год нарастили экспорт продукции на 35,5%. Об этом сегодня шла речь на итоговом заседании коллегии ведомства, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минпрома Олег Слепченко.

В работе коллегии приняли участие заместитель премьер-министра Юрий Назаров, руководители ведущих предприятий системы Министерства промышленности, также на видеосвязи были представители МИДа, Минфина, КГК, ГКНТ и Госстандарта.

Открыл заседание министр промышленности Петр Пархомчик: он озвучил результаты работы в 2021 году. В прошлом году Минпром обеспечил выполнение всех ключевых показателей эффективности. Объем промышленного производства организаций Минпрома за отчетный период составил Br19,5 млрд, темп роста в сопоставимых ценах - 115%. Экспорт товаров достиг почти $5,3 млрд. Сальдо внешней торговли товарами положительное - $2,4 млрд. Рентабельность продаж в промышленности по итогам прошлого года составила 8,7%, чистая прибыль - Br485,7 млн.

"В первый год новой пятилетки заложена основа по объемам производства и экспорта. В абсолютном значении итоги 2021 года по объемам производства выше на Br6,2 млрд среднегодового значения предыдущей пятилетки, по экспорту - на $0,9 млрд", - подчеркнул Олег Слепченко.

"Заработная плата в подведомственных организациях выплачивается в полном объеме и своевременно. Среднемесячная заработная плата по отрасли составила Br1426,5. Темп роста реальной заработной платы за январь - декабрь 2021 года к соответствующему периоду 2020-го по Минпрому достиг 109,6%", - сообщил пресс-секретарь.-0-