Источник материала: БелТА

24 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет сегодня на заседании в Нур-Султане принял распоряжение о поддержке реализации совместного проекта стран Евразийского экономического союза по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок "Евразийский агроэкспресс". Об этом БЕЛТА сообщили в торговом блоке Евразийской экономической комиссии.

Проект нацелен на увеличение объемов взаимных поставок и экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также его диверсификацию.

"На первом этапе регулярные отправки за пределы ЕАЭС будут организованы по двум направлениям - в Китай и Узбекистан, а также обратно, - пояснил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. - В дальнейшем маршруты реализации могут быть расширены на другие страны азиатского и европейского регионов. Регулярность перевозок позволит сформировать конкурентоспособные в отношении морского фрахта тарифы, а также сократить сроки доставки товаров (до 10-14 дней в Китай и 4-7 дней в Узбекистан). Кроме того, предполагается создание всей необходимой инфраструктуры - отлаженной логистической цепочки поставок".

Министр ЕЭК конкретизировал, что речь идет о поставках масложировой, молочной, мясной, плодоовощной и готовой пищевой продукции, а также других продуктов питания с акцентом на маржинальные товары.

При реализации совместного проекта предусматривается возможность запуска двух полносоставных контейнерных поездов в неделю по маршруту Республика Беларусь - Российская Федерация - Кыргызская Республика - Республика Казахстан - Китайская Народная Республика, включая поезда с рефрижераторными контейнерами для мороженой продукции. Таким образом, ежемесячный объем перевозок в направлении Китая может составить около 10 тыс. т.

Участие в совместном проекте подтвердили ООО "Бремино групп" (Беларусь), АО "KTZ Express" (Казахстан), ГП "НК "КТЖ" (Кыргызстан), АО "РЖД Логистика" (Россия), АО "Славтранс-Сервис" (Россия). Для выполнения функций координатора создана АНО "Евразийская Агрологистика".-0-