Головченко: Беларусь заинтересована в поставках пассажирской и сельхозтехники в Кыргызстан

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в поставках пассажирской и сельхозтехники в Кыргызстан. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на рабочей встрече с председателем Кабинета министров - руководителем Администрации Президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рад возможности встретиться, обсудить наше сотрудничество, совместные проекты. Наблюдается положительная тенденция, есть рост поставок с обеих сторон. В конце 2021 года мы пришли к серьезным договоренностям по обновлению транспортного парка Кыргызстана, вашей столицы. Состоялся ряд визитов, мы передали автобус МАЗ на испытания. Обсуждены финансовые вопросы, проект межправительственного соглашения составлен. Мы готовы быстро идти дальше, выходить на подписание и соглашения, и коммерческих контрактов", - сказал Роман Головченко.

Он также затронул вопрос поставок сельскохозяйственной техники. "Хотелось бы обсудить, как можно сделать ее более привлекательной для кыргызских фермеров", - добавил премьер-министр.

По объему белорусского экспорта в 2021 году Кыргызстан занимал 7-е место среди стран СНГ. Товарооборот составил $97,1 млн и по сравнению с 2020 годом увеличился на 41,3%, экспорт - $86,2 млн (рост на 43,2%). Сальдо положительное - $75,3 млн. Основными позициями белорусского экспорта в 2021 году стали специфические товары, мясо и мясопродукты, лекарственные средства, сахар, плиты ДВП, готовые или консервированные продукты из мяса, изолированные провода, сыры и творог, ковры и напольные покрытия.

Основу импорта товаров из Кыргызстана составили части и принадлежности для автомобилей и тракторов (преимущественно радиаторы), отходы и лом медный, аппаратура связи и части к ней, изделия гигиенические из резины, фрукты сушеные, смеси орехов или сушеных плодов, макаронные изделия, фасоль и другие товары.

В Кыргызстане действуют 54 субъекта товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий, которые представляют 56 белорусских организаций. В Беларуси зарегистрировано 6 предприятий с кыргызским капиталом, в том числе 2 совместных и 4 иностранных.-0-