В ЕЭК ООН отметили динамику развития сотрудничества с Беларусью в сферах торговли и инноваций

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Республики Беларусь при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич 24 февраля провел встречу с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Алгаеровой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Как пояснили в Министерстве иностранных дел, встреча состоялась в связи с завершением белорусским представителем своей дипломатической миссии.





Фото МИД

Руководитель комиссии выразила признательность белорусскому дипломату за значительный вклад Республики Беларусь в поддержку и развитие деятельности Европейской экономической комиссии ООН, в том числе за активную позицию Юрия Амбразевича на посту председателя ЕЭК ООН и руководство работой ее Исполнительного комитета в 2019-2021 годы.

Кроме того, стороны в позитивном ключе отметили динамику развития двустороннего сотрудничества Беларуси с секретариатом ЕЭК ООН в сферах торговли и инноваций, жилищной политики, по вопросам старения населения, развития института государственно-частного партнерства.

"Было также обращено внимание на важность совместных проектов в решении задач правительства Республики Беларусь по вопросам социально-экономического развития страны" , - говорится в сообщении.-0-