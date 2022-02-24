﻿ В ЕЭК ООН отметили динамику развития сотрудничества с Беларусью в сферах торговли и инноваций. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ЕЭК ООН отметили динамику развития сотрудничества с Беларусью в сферах торговли и инноваций

24.02.2022 18:37 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Республики Беларусь при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич 24 февраля провел встречу с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Алгаеровой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Как пояснили в Министерстве иностранных дел, встреча состоялась в связи с завершением белорусским представителем своей дипломатической миссии.

В ЕЭК ООН отметили динамику развития сотрудничества с Беларусью в сферах торговли и инноваций
Фото МИД

Руководитель комиссии выразила признательность белорусскому дипломату за значительный вклад Республики Беларусь в поддержку и развитие деятельности Европейской экономической комиссии ООН, в том числе за активную позицию Юрия Амбразевича на посту председателя ЕЭК ООН и руководство работой ее Исполнительного комитета в 2019-2021 годы.

Кроме того, стороны в позитивном ключе отметили динамику развития двустороннего сотрудничества Беларуси с секретариатом ЕЭК ООН в сферах торговли и инноваций, жилищной политики, по вопросам старения населения, развития института государственно-частного партнерства.

"Было также обращено внимание на важность совместных проектов в решении задач правительства Республики Беларусь по вопросам социально-экономического развития страны" , - говорится в сообщении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постоянный представитель Республики Беларусь при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич 24...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Головченко: Беларусь заинтересована в поставках пассажирской и сельхозтехники в Кыргызстан
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by