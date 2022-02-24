От 1,6 тысячи долларов за участок. Рассказываем, почем сегодня продали землю в СТ в Смолевичском районе

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан для коллективного садоводства в Смолевичском районе Минской области. Участникам было предложено 10 лотов – небольших земельных наделов в садовых товариществах. Торги прошли по 5 из них.



Фото носит иллюстративный характер

Участки в садовых товариществах на аукцион предложили Жодинский (2), Курганский (1), Драчковский (3) и Заболотский (4) сельсоветы. Жодинский сельсовет выставлял на аукцион участки в садовом товариществе (СТ) «Садовод». Оно находится недалеко от Жодино, рядом с деревней Барсуки, в 48 километрах от Минска. Земельные наделы оснащены только электричеством и были оценены по 2 400 рублей каждый. Торги прошли по одному участку (лот № 1), на который претендовали 2 человека. Лот реализован за 4 251 рубль, или 1 609 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Из 3-х участков, расположенных на территории Драчковского сельсовета, торги прошли лишь по одному участку № 3 в СТ «Сузорье». Небольшой участок 6 соток имеет возможность подведения электричества, воды и газа. Он был оценен в 12 000 рублей. На лот претендовали 2 человека. Надел продан за 18 600 рублей, или 7 040 долларов США.

Четыре участка предложил участникам аукциона Заболотский сельсовет. На надел в СТ «Солнечное-08», расположенном в 31 километре от столицы, была подана лишь одна заявка. Он продан по начальной цене, увеличенной на 5%.

Три участка находятся в 20 километрах от Минска между деревнями Юхновка и Гончаровка в СТ «Вектор - 2012». Наделы по 9 соток были предложены по одинаковой начальной цене – за 15 000 рублей. Имеется возможность подведения к ним электричества. На лоты претендовали по 3 заявителя.

Итоги аукциона в отношении остальных лотов смотрите в нашей таблице:

