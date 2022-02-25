Заседание Евразийского межправсовета в расширенном составе пройдет сегодня в Казахстане

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25 февраля, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко пройдет сегодня в Нур-Султане (Казахстан), сообщает БЕЛТА.

Заседание пройдет с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза, государств - наблюдателей при ЕАЭС - Кубы и Узбекистана, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

Перед началом заседания запланирована встреча глав правительственных делегаций с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

По данным пресс-службы ЕЭК, главы правительств государств ЕАЭС на заседании Евразийского межправсовета обсудят реализацию соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, и соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Планируется также рассмотреть дорожную карту по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в странах союза на 2022-2023 годы, доклад о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Кроме того, в повестке обсуждение совместного проекта государств - членов ЕАЭС по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции "Евразийский агроэкспресс", изменений в Договор о ЕАЭС в части порядка взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам, а также участия Узбекистана в отдельных инициативах ЕАЭС.-0-