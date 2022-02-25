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Беларусь рассчитывает нарастить поставки продовольствия в Китай с запуском "Евразийского агроэкспресса"

25.02.2022 07:43 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает нарастить поставки продовольствия в Китай с запуском "Евразийского агроэкспресса". Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Иван Смильгинь, передает корреспондент БЕЛТА.

Евразийский межправительственный совет 24 февраля на заседании в Нур-Султане принял распоряжение о поддержке реализации совместного проекта стран Евразийского экономического союза по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок "Евразийский агроэкспресс". "Это еще один вариант поставок продукции стран ЕАЭС на рынки Китая, Узбекистана. Сегодня перевозчиками нашей продукции являются в основном китайские компании, а принятие данного распоряжения дает нам еще одну выгодную возможность", - сказал Иван Смильгинь.

По его словам, будет создана рабочая группа, которая разработает основные базовые принципы и условия транспортировки товаров для всех стран - членов ЕАЭС. 

Замминистра также отметил, что за прошлый год значительно выросли поставки белорусского продовольствия как в страны ЕАЭС, так и в Китай.-0-

 
 
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Евразийский межправительственный совет 24 февраля на заседании в Нур-Султане принял распоряжение о поддержке реализации совместного проекта стран Евразийского...
 
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