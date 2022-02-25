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Головченко встретился с Президентом Казахстана
25.02.2022 07:55 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
25 февраля, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главами делегаций - участников заседания Евразийского межправительственного совета. Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.
Встреча прошла перед
По данным пресс-службы ЕЭК, главы правительств государств ЕАЭС на заседании Евразийского межправсовета обсудят реализацию соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, и соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Планируется также рассмотреть дорожную карту по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в странах союза на 2022-2023 годы, доклад о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС.
Кроме того, в повестке обсуждение совместного проекта государств - членов ЕАЭС по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции "Евразийский агроэкспресс", изменений в Договор о ЕАЭС в части порядка взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам, а также участия Узбекистана в отдельных инициативах ЕАЭС.-0-
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Встреча прошла перед заседанием Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
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