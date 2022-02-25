Головченко: нет оснований принимать допмеры регулирования на валютном рынке, колебания курса временные

Источник материала: БелТА

25 февраля, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Нет оснований принимать допмеры регулирования на валютном рынке, колебания курса белорусского рубля временные. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава правительства прокомментировал влияние событий в Украине на курс белорусского рубля. "Все эти поводы используются в том числе деструктивными силами, чтобы посеять панику, сбить людей с нормального ритма жизни, вызвать некий хаос и внутри страны. Такого же рода турбулентность на валютном рынке наблюдается и в других странах. В первую очередь это связано с некими психологическими ожиданиями. Как правило, несколько дней проходит и все успокаивается. Не вижу никаких причин для паники", - сказал Роман Головченко.

По его словам, члены правительства обсудили ситуацию и пришли к выводу, что ни сейчас, ни в ближайшее время нет никаких оснований для того, чтобы принимать меры дополнительного регулирования на валютном рынке. "Курс белорусского рубля останется стабильным. Введение каких-либо ограничений даже не обсуждается. Временные флуктуации могут быть, это нормально для экономики. У Нацбанка достаточно ресурсов, чтобы какие-то колебания сглаживать. Мы это проходили много раз", - отметил премьер-министр.

"У нас нет поводов для беспокойства. Платежный баланс страны по-прежнему положительный, валютная выручка поступает на предприятия и в бюджет устойчиво. Продолжается тенденция прошлого года. Приток валюты в страну от внешнеэкономической деятельности достаточный и позволяет обеспечить внешние обязательства и удовлетворить потребности экономики и населения в валюте", - резюмировал Роман Головченко.-0-