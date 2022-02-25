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Головченко: страны ЕАЭС намерены вырабатывать единый курс для снижения негативного эффекта от внешнего давления

25.02.2022 08:49 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Страны ЕАЭС намерены вырабатывать единый курс для снижения негативного эффекта от внешнего давления. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Страны намерены вырабатывать единый курс, который позволит по крайней мере снизить негативный эффект от внешнего давления. Мы ощущаем поддержку других членов ЕАЭС", - сказал Роман Головченко.

По его словам, страны анализируют риски, связанные с санкционным давлением, и думают, какие меры можно применить на коллективном уровне. "Пока этот процесс не закончен. У наших партнеров есть понимание, что ситуация может меняться динамично и мы должны быть готовы коллективно отвечать. Пока решение о единых ответных мерах не принято, возможно, в этом и нет необходимости, так как у каждой страны своя политика. Важнее секьюритизировать наши национальные риски в рамках союза через нахождение путей, которые не позволят санкциям и давлению быть эффективными", - отметил премьер-министр.-0-

 
 
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По словам премьер-министра Беларуси Романа Головченко, страны анализируют риски, связанные с санкционным давлением, и думают, какие меры можно применить на...
 
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