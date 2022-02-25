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В Беларуси определен перечень выплат социального характера для открытия базового счета в банке

25.02.2022 10:01 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советом Министров и правлением Национального банка принято совместное постановление №93/3 от 22 февраля 2022 года "Об определении перечня выплат социального характера", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом установлен перечень выплат социального характера, для получения которых физлица, имеющие в соответствии с законодательством право на их получение и изъявившие желание либо обязанные в соответствии с актами законодательства получать такие выплаты через банки, открывают базовые счета.

В перечне содержится 30 наименований выплат. В частности, пенсии; пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста; пособие по безработице; стипендии гражданам, направленным органами по труду, занятости и социальной защите на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или для освоения содержания образовательной программы обучающих курсов; единовременная денежная выплата многодетной матери, награждаемой орденом Матери и др.

Правовой акт принят в соответствии с указом от 23 сентября 2021 года №363 "О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания".

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Документом установлен перечень выплат социального характера, для получения которых физлица, имеющие в соответствии с законодательством право на их получение и...
 
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