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Евразийский межправсовет поддержал расширение участие Узбекистана в проектах ЕАЭС

25.02.2022 10:07 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет, заседание которого проходит в Нур-Султане с участие премьер-министра Беларуси Романа Головченко, приветствовал инициативу Узбекистана о расширении участия в работе Евразийского экономического союза по направлениям взаимного интереса. При этом Коллегии Евразийской экономической комиссии совместно со странами союза поручено разработать порядок, который будет определять формат и алгоритм взаимодействия с государствами-наблюдателями при ЕАЭС по отдельным проектам, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.

"Узбекистан проявил заинтересованность в работе по четырем направлениям: вопросам климатической повестки, цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, электронной торговле, реализации проекта "Евразийский агроэкспресс", - прокомментировал решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Он напомнил, что 14 октября и 10 декабря 2021 года на заседаниях Высшего Евразийского экономического совета президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил активизировать сотрудничество в интересах увеличения взаимной торговли.

Статус государства-наблюдателя при ЕАЭС предоставлен Узбекистану в соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 года. В 2016-2021 годах общий товарооборот Узбекистана с государствами - членами ЕАЭС вырос более чем в 2,5 раза: с $4,5 млрд до $11,6 млрд.-0-

 
 
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"Узбекистан проявил заинтересованность в работе по четырем направлениям: вопросам климатической повестки, цифровизации грузовых железнодорожных перевозок,...
 
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