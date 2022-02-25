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Головченко: в ЕАЭС нужно выработать общую тактику построения зеленой экономики

25.02.2022 10:07 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС нужно выработать общую тактику построения зеленой экономики. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко подчеркнул необходимость концентрации усилий на сближении подходов и выработку скоординированных шагов в ЕАЭС по климатической повестке и построению зеленой экономики. "Аналогичные меры принимаются нашими торговыми партнерами. Мы не можем оставаться в стороне и должны, на наш взгляд, выработать в ЕАЭС общую тактику построения зеленой экономики в сфере промышленного производства, развития электротранспорта, даже в сфере зеленого финансирования. При разработке соответствующих документов нужно взять лучшее из мирового опыта. Очень важно скоординировать соответствующие национальные программы", - сказал Роман Головченко.

Так, правительством Беларуси утвержден национальный план действий в сфере зеленой экономики. В стране предприняты меры по строительству энергоэффективных жилых домов, развитию электротранспорта, городской мобильности, внедрения энергосберегающих решений.

Премьер-министр Беларуси призвал Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации и развития предоставить свои предложения о стимулировании применения в ЕАЭС энерго- и ресурсосберегающих технологий.-0-

 
 
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Роман Головченко подчеркнул необходимость концентрации усилий на сближении подходов и выработку скоординированных шагов в ЕАЭС по климатической повестке и...
 
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