Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в июне в Бресте

Источник материала: БелТА

25 февраля, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Бресте 21 и 22 июня. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Бресте в знаковые даты - 21 и 22 июня", - сказал Игорь Петришенко.

Сегодня основными темами обсуждения на заседании Евразийского межправительственного совета стали реализация соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, и соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, расширение промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения.

Кроме того, обсуждался совместный проект государств - членов ЕАЭС по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции "Евразийский агроэкспресс", изменения в Договор о ЕАЭС в части порядка взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам, а также участие Узбекистана в отдельных инициативах ЕАЭС.-0-