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Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в июне в Бресте

25.02.2022 10:19 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Бресте 21 и 22 июня. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Бресте в знаковые даты - 21 и 22 июня", - сказал Игорь Петришенко.

Сегодня основными темами обсуждения на заседании Евразийского межправительственного совета стали реализация соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, и соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, расширение промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения.

Кроме того, обсуждался совместный проект государств - членов ЕАЭС по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции "Евразийский агроэкспресс", изменения в Договор о ЕАЭС в части порядка взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам, а также участие Узбекистана в отдельных инициативах ЕАЭС.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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"Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Бресте в знаковые даты - 21 и 22 июня", - сказал Игорь Петришенко.
 
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