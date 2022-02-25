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Петришенко: в ЕАЭС уделят особое внимание формированию общих энергетических рынков

25.02.2022 10:37 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС уделят особое внимание формированию общих энергетических рынков. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны сосредоточиться на выполнении поручений глав государств, связанных с формированием единых энергетических рынков - единого рынка газа, нефти и нефтепродуктов, электроэнергетического рынка. К 2025 году мы должны выйти на практическую реализацию всех документов", - сказал Игорь Петришенко.

На заседании межправсовета обсуждался и такой важный для Беларуси вопрос, как снижение ставок ввозных таможенных пошлин на электромобили. "Мы развиваем зеленую экономику и сеть зарядных станций для электромобилей. Обменялись мнениями и условились, что на очередном заседании Совета ЕЭК подробно рассмотрим этот вопрос с точки зрения утверждения тарифной льготы и тарифных квот на определенный период для всех стран ЕАЭС", - отметил вице-премьер.

Рассматривались и вопросы формирования интегрированной информационной системы в ЕАЭС, участия Узбекистана в проектах союза, реализация проекта "Евразийский агроэкспресс". Также на заседании обсуждалась тема промышленной кооперации, реализации крупных проектов. Кроме того, на повестке дня были вопросы инноваций и инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса.-0-

 
 
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"Мы должны сосредоточиться на выполнении поручений глав государств, связанных с формированием единых энергетических рынков - единого рынка газа, нефти и...
 
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