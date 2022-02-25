Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Белгоспищепрома" в 2021 году нарастили экспорт продукции в Китай на 68,3%. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства по итогам заседания совета концерна.

Участие в заседании также приняли представители государственных органов. В числе приглашенных - замминистра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Оксана Константинович, зампредседателя "Белкоопсоюза" Инесса Короткевич, председатель Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Василий Хватик, генеральный директор ГУ "Гомельоблпром" Сергей Ярец.

С докладом об итогах работы за 2021 год выступила заместитель председателя концерна Марина Михальцевич. По ее словам, "Белгоспищепром" выполнил основные показатели эффективности, задания госпрограммы по энергосбережению и экономии светлых нефтепродуктов, показатель по удельному весу отгруженной инновационной продукции.

В минувшем году на 7,3% увеличено производство кондитерской продукции, на 15% - масложировой, на 3,8% - алкогольной и на 3% - консервной. Кроме того, в 2021 году улучшены технологические показатели работы организаций сахарной отрасли. Белорусские предприятия продолжают лидировать среди сахарных заводов стран ЕАЭС./font>

Комплексная работа по популяризации рапсового масла позволила увеличить его потребление в республике почти в четыре раза. В минувшем году продажи отечественного рапсового масла выросли в семь раз.

Кроме того, в своем выступлении Марина Михальцевич отметила такое перспективное направление, как развитие отечественного производства виски, кальвадоса и коньяка из местных видов сырья (зерно, яблоки, виноград) по полному технологическому циклу.

В 2021 году экспорт предприятий концерна (без учета данных сахарной отрасли) увеличен на 15,7%. Удалось нарастить поставки продукции во многие страны Европы: Норвегию (в 2,8 раза), Германию (1,9), Данию (1,7), Украину (1,5), Венгрию (1,5), Латвию (1,3), а также в иные государства: Израиль (в 2,9 раза), Японию (2,9), Бразилию (2,5), Сингапур (1,9), страны Персидского залива (1,7), Армению (1,6), Канаду (1,5), Азербайджан (1,2), Новую Зеландию (1,1).

Предприятия концерна динамично осваивают китайский рынок. Экспорт в КНР вырос на 68,3%, в страны ЕС - на 6,5%.

В 2021 году концерном продолжена работа по снижению издержек на производство и реализацию продукции, экономия превысила Br29 млн. Финансовые показатели работы в целом по концерну продемонстрировали положительную динамику - при рентабельности продаж 11,8% прибыль от реализации продукции увеличена на 25%, а чистая прибыль - на 31,7%.

Среднемесячная заработная плата выросла на 17,6% и составила Br1478,2. Для работников организаций концерна выполняются все социальные обязательства и гарантии государства.

Также в ходе совета были рассмотрены вопросы использования организациями концерна внутренних ресурсов по обеспечению собственного производства сельскохозяйственным сырьем, соблюдение в 2021 году требований директивы Президента от 11 марта 2004 года №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины" и задачах на 2022 год, обращение ИООО "Флексосервис" о выходе из состава концерна, отчеты руководителей организаций и другие.-0-