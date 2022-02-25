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Первый энергоблок БелАЭС выработал 7,6 млрд кВт/ч электроэнергии

25.02.2022 11:07 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергоблок №1 Белорусской атомной электростанции с момента включения в объединенную энергосистему страны выработал 7,6 млрд кВт/ч электроэнергии. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ключевой для отрасли проект - сооружение Белорусской атомной электростанции. В прошлом году, 10 июня, был подписан акт ввода первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию. Сейчас он работает на номинальной мощности. С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) выработано 7,6 млрд кВт/ч электроэнергии. Это позволило обеспечить замещение около 2 млрд куб.м. природного газа", - сказал Виктор Каранкевич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В прошлом году, 10 июня, был подписан акт ввода первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию. Сейчас он работает на номинальной мощности.
 
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