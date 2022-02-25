Брыло: 2021 год был успешным для аграриев, несмотря на экстремальную погоду и внешние обстоятельства

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 2021 год был успешным для белорусских аграриев, несмотря на экстремальную погоду и внешние обстоятельства. Об этом сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

"2021 год - первый год госпрограммы развития аграрного бизнеса на 2021-2025 годы. Его, с одной стороны, можно охарактеризовать как непростой для белорусских аграриев - погода и внешние обстоятельства постоянно испытывали нас на прочность, но вместе с тем он оказался достаточно успешным. И этот успех - результат эффективной рабoты тружеников села и переработки", - сказал Игорь Брыло.

Он отметил, что 2020 год был более благоприятным по погодно-климатическим условиям. "Тогда мы получили высокие показатели производства основных сельскохозяйственных культур. А по заготовке травяных кормов - даже рекордные, потому смогли обеспечить полуторагодичный их запас. 2021 год, экстремальный по погодным условиям в период формирования урожая, не позволил аграриям в полной мере достигнуть показателей по некоторым культурам. При этом в целом результаты прошлого года выше средних за пятилетку. Намолочено 9 млн т зерна, включая колосовые, кукурузу и рапс. Заготовлен достаточный запас травяных кормов - более 9,3 млн т. Собран достойный урожай сахарной свеклы, льна, картофеля, овощей и плодов", - отметил министр.

Весь 2021 год положительную динамику демонстрировало молочное и мясное скотоводство. В целом за прошедшую пятилетку производство молока в стране увеличено более чем на 13%, причем объемы растут ежегодно. В 2021 году в сельскохозяйственных организациях произведено почти 7,6 т молока - 101% к 2020 году. Средний удой на корову по стране в 2021 году вырос до 5412 кг. Лучшие результаты достигнуты в Брестской области, где этот показатель составил 6569 кг. Шеститысячный уровень продуктивности превышен также в хозяйствах Гродненской и Минской областей. Введено в эксплуатацию 59 молочно-товарных ферм, 12 производственных объектов для выращивания и откорма крупного рогатого скота, 6 свиноводческих комплексов, закуплено более 7 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

"В прошлом году на 15,1% увеличилась выручка от реализации продукции, на 44,2% - прибыль. Прирост выручки и прибыли способствовали росту заработной платы работников сельского хозяйства. Сегодня ее уровень перешагнул тысячный рубеж. В среднем за год начислено Br1062, или 115,5% к 2020 году", - добавил Игорь Брыло.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-