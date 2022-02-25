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Экспорт белорусского продовольствия в Китай с 2016 года вырос почти в 20 раз

25.02.2022 11:25 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусского продовольствия в Китай с 2016 года вырос почти в 20 раз. Об этом сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

"Китайский рынок традиционно является одним из основных направлений развития экспорта продовольствия для нашей страны. В Китай в 2021 году экспортировано продукции на сумму $366,1 млн (рост на 47,9% к 2020 году). При этом в 2016-м экспорт продовольственной продукции в Китай составлял $18,8 млн. Основную долю в формировании прироста экспорта занимают говядина в разделанном виде, сухое молоко и молочная сыворотка, шоколад и кондитерские изделия, цельномолочная и другая продукция. Кроме этого, увеличились поставки крахмала, фруктовых джемов и желе, продуктов переработки зерна (мучных кондитерских и макаронных изделий, хлопьев из зерновых), сливочного масла", - сказал Игорь Брыло.

Он подчеркнул, что результаты внешней торговли свидетельствуют о востребованности белорусской продовольственной продукции на китайском рынке и эффективности применяемых механизмов реализации продукции в Китай. "За последнюю пятилетку нам совместно с белорусским посольством в КНР удалось аккредитовать на право поставок сельскохозяйственной продукции на китайский рынок 119 белорусских предприятий", - добавил министр.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Мгорь Брыло подчеркнул, что результаты внешней торговли свидетельствуют о востребованности белорусской продовольственной продукции на китайском рынке и...
 
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