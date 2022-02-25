Первый энергоблок БелАЭС в конце апреля будет остановлен для планово-предупредительного ремонта

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В апреле первый энергоблок БелАЭС будет остановлен для планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич , передает корреспондент БЕЛТА.

"Первый планово-предупредительный ремонт планируется провести во втором квартале этого года. Начнется он в конце апреля. Это технологические работы, которые ежегодно проводятся на атомных станциях для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования. Будет выполнен расширенный контроль технологических систем, контроль металла оборудования реакторного и турбинного отделения, реализованы другие мероприятия", - отметил Виктор Каранкевич.

По его словам, первый плановый ремонт продлится около 80 дней. "В этих работах примут участие белорусские и российские организации. Генподрядчиком по объектам ядерного острова, где необходимы специализированные работы, выступит компания "Русатом Сервис", входящая в состав госкорпорации "Росатом" и уполномоченная правительством Российской Федерации. Генподрядчик по объектам турбинного отделения и вспомогательных систем - ОАО "Белэнергоремналадка", которое имеет соответствующие компетенции и опыт реализации таких работ на белорусских станциях и зарубежных АЭС", - рассказал министр.-0-