Премьер-министры ЕАЭС утвердили дорожную карту по развитию гражданского авиастроения

Источник материала: БелТА

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет, заседание которого состоялось в Нур-Султане с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, утвердил дорожную карту по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах Евразийского экономического союза на 2022-2023 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"В наших странах есть понимание, что потенциал у предприятий союза в сфере авиастроения большой, и реализовать его мы должны в полной мере. Для этого существуют технологические и кадровые возможности, и нужно лишь объединить усилия", - сказал член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Ключевая задача документа - формирование на евразийском пространстве кооперационных цепочек предприятий авиастроения. Среди намеченных в дорожной карте мероприятий - формирование евразийской технологической платформы "Гражданское авиастроение", решение вопросов финансирования, развитие академической мобильности, совершенствование нормативно-правовой базы стран союза в этой области, проведение обширной аналитической работы.

"Мы продолжаем активную работу по объединению в единые производственные процессы предприятий сферы авиастроения нашего союза. Уже сформирован и на постоянной основе актуализируется Единый перечень заинтересованных промышленных предприятий государств ЕАЭС, готовых участвовать в реализации совместных кооперационных проектов в авиастроении. От российской стороны в лице корпорации "Иркут" получен список заинтересованных в кооперации поставщиков согласно перечню комплектующего оборудования, законтрактованного в рамках программы импортозамещения систем самолета МС-21", - сообщил Артак Камалян.

В настоящее время в странах ЕАЭС прорабатывается вопрос развития сотрудничества с предприятиями, являющимися потенциальными поставщиками по этому списку комплектующих, добавил министр ЕЭК.

"В декабре 2020 года Высший Евразийский экономический совет поставил задачу расширить промышленную кооперацию государств ЕАЭС в области авиастроения и создать комиссию по импортозамещению в высокотехнологичных отраслях промышленности, включая авиационную. Цель этой работы - активизация сотрудничества в авиастроении, поиск новых кооперационных цепочек, создание на территории союза добавленной стоимости", - напомнили в ЕЭК.-0-