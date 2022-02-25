﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Снопков заявил об отсутствии особых проблем в работе предприятий и потребительского рынка

25.02.2022 11:37 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет особых проблем в работе предприятий и потребительского рынка. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на совещании в правительстве по ситуации в работе экономики и обеспечению населения всем необходимым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Исходя из всей аналитики, которая поступает к нам, мы не видим особых проблем ни с точки зрения работы предприятий, их непрерывного функционирования, ни с точки зрения потребительского рынка, - обратил внимание первый вице-премьер. - Все достаточно стабильно и в штатном режиме развивается и работает".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Исходя из всей аналитики, которая поступает к нам, мы не видим особых проблем ни с точки зрения работы предприятий, их непрерывного функционирования, ни с точки...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Проект указа о создании нацоператора по обращению с радиоактивными отходами в марте внесут в Совмин
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by