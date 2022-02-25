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Проект указа о создании нацоператора по обращению с радиоактивными отходами в марте внесут в Совмин

25.02.2022 11:37 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа о создании национального оператора по обращению с радиоактивными отходами в марте будет внесен на рассмотрение в Совет Министров. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время готовится проект указа Президента о создании такого национального оператора. "Документ находится на завершающей стадии. Он практически прошел согласование со всеми заинтересованными органами госуправления. В марте проект указа будет внесен на рассмотрение в правительство", - сказал Виктор Каранкевич.

Новая организация выступит заказчиком проектных и изыскательских работ, в том числе по анализу и оценке имеющихся на рынке технологий хранения и кондиционирования радиоактивных отходов. Эти работы будут организованы с участием Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной академии наук.

Будет проведена комплексная оценка возможных площадок для строительства хранилища радиоактивных отходов. Предусматривается, что проект будет реализован в несколько этапов. Первую очередь хранилища планируется ввести в строй к 2030 году. По словам министра, здесь будут храниться радиоактивные отходы БелАЭС, промышленного комплекса, здравоохранения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время готовится проект указа Президента о создании такого национального оператора. "Документ находится на завершающей стадии. Он практически прошел...
 
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