Головченко: есть предпосылки для наращивания товарооборота между Беларусью и Узбекистаном

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Есть предпосылки для наращивания товарооборота между Беларусью и Узбекистаном. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас в наших двусторонних отношениях отмечаются позитивные тенденции и цифры. Мы в 2021 году смогли нарастить товарооборот почти на 8%. Есть значительные предпосылки для его увеличения, а также для расширения сфер взаимодействия. Заинтересованы не только в наращивании экспорта в Узбекистан, но и хотели бы, что ваша продукция шире была представлена на рынке Беларуси", - сказал Роман Головченко.

Белорусская сторона также заинтересована в наращивании своего участия в промышленных проектах в Узбекистане - не только в сфере сборки техники, но и в фармацевтике. "Мы знаем твердый курс вашей страны на индустриализацию, на реализацию новых инвестиционных проектов, развитие инфраструктуры, создание новых производств. Готовы предлагать свои финансовые инструменты для поддержки экспорта и кредитования поставок, если в этом есть необходимость", - отметил премьер-министр.

Он предложил также обсудить создание совместных производств молочной продукции, белорусских электробусов и аварийно-спасательной техники в Узбекистане.

Товарооборот Беларуси с Узбекистаном составил в 2021 году $301,9 млн и увеличился к уровню 2020 года на 7,8%, экспорт - $245,4 млн (рост на 3,3%). Сальдо положительное - $188,9 млн. Основными позициями белорусского экспорта в 2021 году стали специфические товары, мясо и мясопродукты, лекарственные средства, полимеры винилхлорида, сухое молоко, диагностические реагенты, вакцины, древесно-стружечные плиты, сыры и творог. Основу импорта товаров из Узбекистана составили хлопчатобумажная пряжа, свежий или сушеный виноград, сушеные фрукты, смеси орехов или сушеных плодов, медный прокат, постельное белье, трикотажные полотна, свитеры, пуловеры, кардиганы, трикотажные жилеты, вольфрам.

На территории Узбекистана создано сборочное производство белорусской техники с участием белорусского капитала - СП ООО Amkodor-Agrotexmash (учредитель - ОАО "Амкодор"). Продолжается кооперационное сотрудничество ОАО "МАЗ" и ООО Krantas Group, ОАО "МТЗ" и АО "Узавтосаноат" в области производства автотехники и тракторов.

Компания "Марко" осуществляет в Узбекистане совместный проект по производству обуви. ООО "Светлогорский завод сварочных электродов" реализует в Узбекистане инвестиционный проект.-0-