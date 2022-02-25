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Беларусь планирует достигнуть $700 млн по экспорту строительных услуг в 2022 году

25.02.2022 12:43 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2022 году Беларусь планирует достигнуть $700 млн по экспорту строительных услуг. Такие данные журналистам озвучил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, передает корреспондент БЕЛТА. По словам министра, важно обеспечить каждого работника строительной отрасли работой и достойной заработной платой.

"В 2022-м наша задача сохранить и постепенно наращивать те темпы строительства, которые были достигнуты в прошлом году. Планируем наращивать как темпы производства по строительным предприятиям, так и загрузку этих предприятий. Мы понимаем, что обеспечение полной загрузки предприятий положительно скажется на заработной плате рабочих, налогах и общем благосостоянии. В первую очередь мы постараемся обеспечить работой каждого строителя. $700 млн - это та цель, которую мы должны достигнуть в экспорте услуг за текущий год", - сообщил Руслан Пархамович.

Он добавил, что в текущем году планируется расширить географию поставки услуг строительной отрасли. Министр подчеркнул, что она не ограничивается Российской Федерацией.

"Строительный комплекс имеет определенную особенность, как и оказание строительных услуг. География поставок стройматериалов ограничена дальностью перевозок. Дальше, чем 1,5-2 тыс. км, такие материалы возить просто невыгодно. Сейчас есть определенные сложности с пересечением границ работниками нашей отрасли. В прошлом году география поставок наших материалов и услуг была обширной. Отраслевая продукция, несмотря на определенные меры по сдерживанию нашего экспорта, реализовывалась в Литве, Латвии, Польше. В Украину поставляется доломитовый щебень, плитка, листовое стекло и др. Каждая страна, которая граничит с Республикой Беларусь, пользуется услугами нашего строительного комплекса", - заключил Руслан Пархамович.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2022 году Беларусь планирует достигнуть $700 млн по экспорту строительных услуг. Такие данные журналистам...
 
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