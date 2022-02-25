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Мясникович заявил об усилении социальной политики в ЕАЭС

25.02.2022 12:49 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии заявил о намерении уделить большее внимание вопросам социальной политики в Евразийском экономическом союзе. Об этом Михаил Мясникович сказал по итогам завершившегося сегодня в Нур-Султане заседания Евразийского межправительственного совета, которое прошло с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, сообщает БЕЛТА.

Мясникович заявил об усилении социальной политики в ЕАЭС

"Еще одно направление, которое будет реализовываться в деятельности ЕЭК, - вопросы социальной политики, - подчеркнул глава Коллегии ЕЭК. - Эта тема должна быть более приоритетной, потому что за этим стоит каждый конкретный человек. Есть определенные позитивные подвижки. Они достигнуты благодаря тому, что в декабре 2020 года главы государств приняли стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года - вопросы социальной политики здесь также обозначены".

Михаил Мясникович сообщил, что численность безработных, зарегистрированных службами занятости по ЕАЭС за 2021 год, сократилась на 67%. "Это очень хорошие показатели, это новые рабочие места. Мы должны стремиться, чтобы это были высокоэффективные рабочие места", - заявил он.

"Рост реальной зарплаты обеспечен также во всех странах ЕАЭС, особенно в Беларуси - на 4,4% и в Казахстане - на 8%. Мы полагаем, что и дальше надо уделять внимание не только промкооперации, взаимной торговле, но и решать вопросы социальной повестки", - добавил глава Коллегии ЕЭК.-0-

Фото Оксаны Манчук

 
 
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Михаил Мясникович сообщил, что численность безработных, зарегистрированных службами занятости по ЕАЭС за 2021 год, сократилась на 67%. "Это очень хорошие показатели,...
 
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