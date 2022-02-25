Около 1,5 млн т цемента планируют реализовать на БУТБ в этом году

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам заседания биржевого комитета по стройматериалам, состоявшегося в центральном офисе Белорусской универсальной товарной биржи, согласованы ключевые принципы и механизм реализации продукции строительной отрасли на биржевых торгах для внутреннего рынка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

В мероприятии приняли участие представители Министерства архитектуры и строительства, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Белорусской цементной компании (БЦК) и ОАО "НИИ Стройэкономика".

Основное внимание в ходе заседания было уделено вопросам купли-продажи цемента через биржевую площадку. В частности, определен примерный объем цемента, который планируется реализовать на биржевых торгах в текущем году, а также круг потенциальных участников.

Так, в 2022 году на торги будет выставлено до 50% от всего объема цемента, поставляемого БЦК на внутренний рынок страны, то есть порядка 1,5 млн т. Что касается покупателей, то на первом этапе в их число войдут любые компании, кроме предприятий, осуществляющих строительство объектов, финансируемых из средств республиканского бюджета и приравненных к нему фондов.

Для удобства участников рынка предусмотрено два вида биржевых контрактов: разовые и долгосрочные. При этом в случае заключения долгосрочного контракта стороны вправе установить фиксированную цену или же договориться о ее ежемесячной корректировке с учетом актуальных биржевых котировок.

О том, что цементный рынок готов к переходу на биржевой механизм, свидетельствуют результаты торговых сессий в феврале, по результатам которых реализовано 59 тыс.т портландцемента, притом что за весь прошлый год этот показатель составил 154 тыс.т. Не менее активно идет и биржевая торговля блоками из ячеистого бетона. В связи с этим рассматривается возможность расширения номенклатуры стройматериалов, реализуемых через БУТБ на сессионной основе. Таким образом, в перспективе к уже торгуемым товарным позициям могут добавиться пустотелые бетонные блоки и элементы благоустройства, такие как тротуарная плитка и дорожный борт.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-