Будет ценовое дно? Эксперт рассказала о возможных сценариях на рынке квартир в Беларуси

Пока мы видим только скачок доллара – на момент подготовки текста самый дешевый доллар в обменниках можно купить за 2,9 рубля.

Скачки валюты мы проходили не раз. Самый яркий - в 2011-м, когда цена доллара к концу года выросла почти втрое. А метр в валюте просел на 20%. Следующий кризис разворачивался в 2014-2015 годах. Курс за это время вырос на 112%, цены в реальных сделках упали с $1670 до $1080 за квадратный метр. На 35%.

Собственно, по этим цифрам понятно – средняя цена квадратного метра в Минске не так уж зависима от курса доллара. А вот графики доходов населения в валюте и цены квадратного метра очень похожи. Растет в долларах зарплата – подрастают цены на квадратные метры, падает – цены снижаются. Иногда рост цен чуть опережает рост доходов, иногда – отстает. Но графики созвучны.