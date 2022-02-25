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Доллар и евро на торгах 25 февраля подешевели, российский рубль подорожал

25.02.2022 14:31 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 25 февраля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0380 до Br2,7597 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0502 - его курс составил Br3,0873 за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на Br0,0587 и составил Br3,2978 за 100 российских рублей.-0-

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Доллар подешевел на Br0,0380; евро стал дешевле на Br0,0502; курс российского рубля вырос на Br0,0587.
 
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