Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 25 февраля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0380 до Br2,7597 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0502 - его курс составил Br3,0873 за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на Br0,0587 и составил Br3,2978 за 100 российских рублей.-0-

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