Нацбанк: банковский сектор Беларуси сохраняет стабильность

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковский сектор Беларуси сохраняет стабильность, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

"Банковский сектор Беларуси стабильно функционирует и обладает достаточным запасом прочности для выполнения всех стоящих перед ним задач в условиях усиления геополитической напряженности и расширения санкционного давления со стороны ряда государств", - сказали в Нацбанке.

Прогнозируя различные варианты развития ситуации, Нацбанк и банки страны выработали адекватные меры реагирования на потенциальные риски.

В настоящее время обеспечивается устойчивое функционирование белорусских банков, непрерывность их деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение ими в полном объеме обязательств перед вкладчиками и кредиторами.

Со своей стороны Нацбанк продолжает осуществлять мониторинг складывающейся ситуации и готов принять необходимые меры для обеспечения финансовой стабильности.

"Ключевой макроэкономической задачей для Нацбанка остается сохранение покупательной способности национальной валюты. Сложившийся уровень процентных ставок по вкладам в белорусских рублях обеспечивает сохранность сбережений. Происходящие колебания курса белорусского рубля обусловлены динамикой курсов валют основных торговых партнеров Беларуси. Национальный банк продолжает реализацию курсовой политики в режиме плавающего курса, сглаживая резкие колебания курса белорусского рубля без противодействия глобальным трендам", - сообщили в управлении.

В Нацбанке отметили, что, несмотря на продолжительную санкционную риторику, платежный баланс страны по-прежнему остается положительным. Приток валюты в страну от внешнеэкономической деятельности достаточный и позволяет обеспечить внешние обязательства и удовлетворить потребности экономики и населения в валюте.-0-