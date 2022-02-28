"Великий камень" намерен развивать сотрудничество с кубинскими фармпредприятиями

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" заинтересован в развитии сотрудничества с кубинскими фармацевтическими предприятиями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Куба в Беларуси Хуан Вальдес Фигероа, а также представители кубинской зоны особого развития "Мариэль" во главе с генеральным директором Аной Тересой Игарса Мартинес посетили "Великий камень".

Гости познакомились с историей парка, строительством инфраструктуры, особенностями работы центра комплексного обслуживания "Одна станция".

Во время переговоров стороны обсудили различные направления сотрудничества, в частности, в области привлечения резидентов и развития взаимодействия с кубинскими фармацевтическими предприятиями. Речь шла и о проведении заседания двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится в марте в Гаване.

В январе прошлого года между администрацией парка и зоной особого развития "Мариэль" подписан меморандум о взаимопонимании.

СЭЗ "Мариэль" - это проект, находящийся в ведении Совета Министров Республики Куба. Она была создана в ноябре 2013 года в рамках актуализации кубинской экономической модели и предполагает комплекс специальных режимов и льгот, что делает ее привлекательной для национальных и иностранных инвестиций. Сейчас "Мариэль" насчитывает более 60 резидентов из 21 страны, а приоритетными направлениями являются фармацевтика, электроника, логистика, энергетика, а также финансовая и банковская отрасли.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-