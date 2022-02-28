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БелТПП в 2022 году уделит внимание качеству услуг и продвижению белорусской продукции на новые рынки
28.02.2022 07:47 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата в 2022 году будет уделять внимание качеству оказываемых услуг и продвижению белорусской продукции на новые рынки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.
В Могилевском отделении БелТПП состоялось собрание трудового коллектива с участием заместителя председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Дениса Мелешкина, на котором были подведены итоги работы предприятия за прошедший год, а также поставлены задачи на 2022 год.
Заместитель генерального директора Могилевского отделения БелТПП Татьяна Алексеева представила анализ деятельности за 2021 год, подчеркнув, что предприятием проведена значительная работа по развитию торгово-экономических связей компаний Могилевской области с зарубежными партнерами, расширению спектра услуг, оказываемых субъектам хозяйствования, в первую очередь членам БелТПП. Отделению удалось внедрить новые формы работы с бизнесом, активизировать работу по поддержке экспортно ориентированных субъектов хозяйствования и решению проблем, с которыми пришлось столкнуться в условиях продолжающейся пандемии.
Денис Мелешкин отметил эффективную финансово-хозяйственную деятельность, а также профессионализм сотрудников Могилевского отделения БелТПП в выполнении поставленных задач. "В 2022 году, который является юбилейным для системы БелТПП, особое внимание должно быть уделено качеству оказываемых услуг и активному продвижению белорусской продукции на новые рынки. Несмотря на сложности и вызовы, все поставленные задачи должны быть выполнены", - подчеркнул заместитель председателя БелТПП.
За значительный личный вклад в развитие системы палаты Денис Мелешкин и Татьяна Алексеева вручили сотрудникам отделения почетные грамоты и благодарности председателя БелТПП.-0-
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БелТПП в 2022 году уделит внимание качеству услуг и продвижению белорусской продукции на новые рынки
В Могилевском отделении БелТПП состоялось собрание трудового коллектива с участием заместителя председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Дениса...
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