«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди

Свою квартиру Ирина покупала на вторичке. Переехала в Новинки с мужем в 2016 году.

− Тогда наш дом был одним из первых. Вокруг − вообще ничего. Только поле. Но мы осознанно сюда ехали. Из плюсов − хорошая экология, близость водохранилища, мало людей и машин, нет лишних шумов. Да и сам дом понравился – не панелька, каркасно-блочный с вентфасадом.

− А какой тогда была стоимость? Ниже средней по Минску?

− Да не сказала бы. Мы платили по 1200 долларов за метр. В целом, за квартиру отдали около 80 тысяч. Так что не сказала бы, что дешево.

− Оправдались ожидания?

− Пока я с ребенком сижу дома, все хорошо. Гуляем, на велосипедах катаемся. Все теплые деньки проводим на Цнянке – до нее 800 метров. Берем еду, игрушки, велосипеды – и туда.