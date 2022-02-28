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«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди

28.02.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Очереди за недорогим жильем от госзастройщиков – явление для Минска не редкое. В этом году, к примеру, минчане ночевали под дверями «Минского домостроительного комбината», в 2019-м –штурмовали УКС Советского района. Но, пожалуй, самой легендарной была очередь за дешевыми метрами в Новинках. Осенью 2017 года сотни людей буквально атаковали УКС Центрального района. Шутка ли – квартиры с «квадратом» по 610-630 долларов. В итоге, повезло далеко не всем. Спустя 4 с лишним года после тех событий мы решили съездить в Новинки, посмотреть на то, как живет этот микрорайон и если повезет, встретить тех самых счастливчиков.

«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди

«В 4 утра соловьи поют, но школы нет, а садик переполнен»

Квартал нового жилья в Новинках – это всего десяток домов, расположенных на улицах Выготского и Павлины Мяделки. Среди новостроек − дом для многодетных, арендные дома, общежитие для медиков и многоэтажки от Центрального УКСа. В зимний день рядом с девятиэтажными домами не очень уютно – больших деревьев тут пока нет, а пустыри наоборот есть. В итоге, холодный ветер хозяйничает тут, как хочет. Впрочем, во дворах уже есть, где укрыться.

«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди

На пешеходной дорожке встречаем дружное семейство. Ирина и ее папа гуляют с самым младшим членом семьи и соглашаются пообщаться. Правда, без фото. Спрашиваем, как им район.

− Районом довольны: воздух свежий, Цнянка рядом. Пока ребенок маленький, вообще все отлично. Сложнее будет, когда станет вопрос со школой. Садик тут есть, но он переполнен, в группах по 30 человек, и попасть туда нереально. Что касается школы, то ее просто нет. Ближайшие − на Щедрина или на Гая. Вообще, с детскими учреждениями здесь проблема. Новостроек много, заселили дом для многодетных (там, как говорит наш педиатр, под 400 человек детей живет), а инфраструктуры нет.  В итоге, дети растут на энтузиазме взрослых.

− Это как?

− А так − соседи знакомятся в чатах домов и узнают, кто и чем может позаниматься с детьми. Один папа играет на гитаре, другой рисует, третий владеет единоборствами. Договариваемся, в какой квартире пройдут занятия, и приводим детей.

«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди

Молодая мама обращает наше внимание на пустырь. Именно на нем еще в 2017 году обещали построить детский сад и начальную школу. На дворе уже 2022 год, а строительство так и не началось. Единственное, что районная администрация сделала для детей за это время – построила площадку для катания на тюбингах. Она находится рядом с разворотным кольцом автобуса.

«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди

Свою квартиру Ирина покупала на вторичке. Переехала в Новинки с мужем в 2016 году.

− Тогда наш дом был одним из первых. Вокруг − вообще ничего. Только поле. Но мы осознанно сюда ехали. Из плюсов − хорошая экология, близость водохранилища, мало людей и машин, нет лишних шумов. Да и сам дом понравился – не панелька, каркасно-блочный с вентфасадом.

− А какой тогда была стоимость? Ниже средней по Минску?

− Да не сказала бы. Мы платили по 1200 долларов за метр. В целом, за квартиру отдали около 80 тысяч. Так что не сказала бы, что дешево.

 Оправдались ожидания?

− Пока я с ребенком сижу дома, все хорошо. Гуляем, на велосипедах катаемся. Все теплые деньки проводим на Цнянке – до нее 800 метров. Берем еду, игрушки, велосипеды – и туда.

«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди

«Заплатили за двушку 80 и не считаем, что переплатили. Дешевых вариантов тут давно уже нет»

В процессе разговора выясняем, что молодая семья перетянула в Новинки и старшее поколение. До этого родители Ирины жили в Заводском районе, но по настоянию дочери переехали на улицу Павлины Мяделки. В тот самый дом №7, за жильем в котором стояли очереди.

Девушка говорит, что двухкомнатную квартиру для родителей покупали также на вторичке – по 1300 долларов за метр с ремонтом.

− Я спрашивала у бывших хозяев, а вы сами стояли в тех очередях? Но они ответили, что перекупили очередь на стадии завершения строительства. То есть, в саму очередь не попали, но потом в процессе как-то выкупили ее. В итоге, первый собственник купил квартиру за 40 тысяч долларов, второй − за 60, ну а мы уже за 80 тысяч. Правда, уже с отделкой. Так как мне была нужна квартира именно в этом районе, я считаю, что много лишнего мы не переплатили. Дешевых вариантов тут давно уже нет.


«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди
Так выглядели очереди под УКСом. Фото из архива Realt.by

Ирина рассказывает, что родители переездом из Заводского района довольны.

− Просто не сравнить. Весной в 4 утра соловьи поют – красота. Мама с папой уже на пенсии, ездить им никуда особо не нужно, а небольшие магазины есть и тут в шаговой доступности.

Прощаемся с собеседниками и продолжаем прогулку по дворам. Несмотря на то, что новые дома заселялись преимущественно молодыми семьями − на улицах ни души.

«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди

«Ночевал под УКСом, зато смог взять двушку по цене однушки»

Постепенно подходим к тому самому дому, где квартиры продавали по 610-630 долларов за метр. Однокомнатную на первом этапе можно было купить за 25-29 тысяч долларов, двухкомнатную – за 36-41 тысячу. В последующем метр в квартирах немного подорожал, однако на возникший ажиотаж это практически не повлияло. Пока дом строился (выходило несколько деклараций), под УКСом Центрального района разгорались нешуточные страсти. Потенциальные дольщики организовывали дежурство, вели списки, нанимали охрану, приводили группы поддержки и даже вызывали милицию. Однако все это не помогло избежать конфликтов: квартиры в итоге достались далеко не всем желающим.

«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди

Девятиэтажная панельная многоэтажка с граффити на одном из фасадов стоит прямо на краю леса. Окна одной стороны дома выходят на Научно-практический центр психического здоровья (в народе − «Новинки»), другой – на детскую площадку. Кстати, похоже, это – самая симпатичная площадка в микрорайоне.

«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди

Замечаем, что на качелях папа катает дочку. Спешим знакомиться. Оказывается, Максим – счастливчик из той самой первой очереди.

− Да, я попал в первую очередь, когда предлагали 15 квартир. Тогда на выбор были только первый и последний этажи, но нас это устраивало. Мы выбрали нижний этаж и, в принципе, довольны. Район выбирали, естественно, исходя из цены. Имеющихся у нас тогда денег хватало только на однокомнатную квартиру, а здесь благодаря низкой стоимости смогли взять двушку. Да, пришлось ночевать под УКСом, но цель оправдывает средства. Знаю, что в нашей очереди были перекупы. Некоторые брали по нескольку квартир – все они уже давно проданы.

«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди

Молодой папа говорит, что в Новинках ему нравится. Здесь тихо, спокойно, всегда есть, где погулять.

− Работает магазин «Легенда», новая почта открылась, парикмахерская. На машине ездим в ТЦ ALL на Долгиновском тракте, в Mile (там «Виталюр» открыли), если нужно – доставку заказываем. Да, садов и школ, конечно, не хватает, но с этим можно мириться. Наш ребенок ходит в сад на Куйбышева, рядом работает жена. Уже привыкли.

«Психбольница – это максимально спокойное соседство из возможных»

− А как соседство с психдиспансером?

− Вообще не напрягает. Мне кажется, это – максимально спокойное соседство из возможных. Точно лучше, чем школа или магазин, где шумят уже с 8 утра. Мы поначалу тоже сомневались, даже окна взяли во двор, а теперь немного жалеем. Надо было не бояться и брать на другую сторону квартиру – там виден кусочек леса. А вот, что правда напрягает − это обилие собак у соседей. Такое впечатление, что учитывая почти сельскую местность, собак, порой очень крупных, тут завел каждый второй.

«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди
Справа − забор Научно-практического центра психического здоровья.

Общественным транспортом наш собеседник не пользуется, однако говорит, что автобус №26 и маршрутки ходят исправно. Такси до центра – тоже выходит совсем недорого. Что касается мест для парковки, то в Новинках их пока хватает. Даже несмотря на то, что единственный паркинг пока не достроен, припарковать автомобиль в Новинках не сложнее, чем в любом другом районе города.

«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди

Заканчиваем исследовать район и подходим к его окраине – здесь конечная автобуса, та самая горка для тюбингов и почти бескрайнее поле.

Эти земли, как мы недавно рассказывали, начнут застраивать уже в этом году. Еще в 2019-м Александр Лукашенко исключил 24 гектара земли из ландшафтно-рекреационной зоны. На этой территории появится 10 жилых панельных домов и школа. Право застройки земли получил «Минскстрой». Первыми тут возведут три 19-ти этажных дома в конструкциях Завода эффективных промышленных конструкций. Квартиры в новостройках, скорее всего, предложат нуждающимся в улучшении жилищных условий. В этих же местах зарезервировано место для масштабного экспериментального проекта – именно тут арабский инвестор собирается возвести многофункциональный комплекс «Северный берег».

«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди

Впрочем, пока большие стройки не начались, в Новинках по-прежнему тихо и спокойно. Коротая время в ожидании автобуса, можно рассмотреть виднеющийся на горизонте скайлайн улицы Богдановича. А можно просто пройтись пешком до Долгиновского тракта (там транспорта больше), полюбоваться на закат и заглянуть в продуктовые лавочки рядом со Свято-Елисаветинским монастырем. 

«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди

Этот комплекс в последние десятилетия стал духовным центром Новинок и перебил «дурную» славу микрорайона, ранее ассоциировавшегося только с психиатрической больницей. Сегодня монастырь включает в себя несколько церквей, воскресную школу, дом паломников, кафе и магазины. Сюда приезжают со всего города.

«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди
«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди

Кстати, в новостройках на улицах Выготского и Павлины Мяделки сейчас продается всего 5 квартир. Цены – средние по Минску. К примеру, двухкомнатную квартиру с ремонтом предлагают за 91 тысячу долларов. Есть вариант двушки без отделки – за нее просят 76 тысяч долларов. Трехкомнатную квартиру в новостройке, но также без отделки, продают за 108 тысяч долларов. Самый экономичный вариант в новых Новинках – двухкомнатная квартира с ремонтом в пятиэтажке 2009 года постройки: ее готовы отдать за 70,5 тысяч долларов.

«Первый собственник купил эту двушку за $ 40 тысяч, а мы - за 80». Как сейчас живет микрорайон, за дешевым жильем в котором стояли огромные очереди

 
Теги: Минск
 
 
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Очереди за недорогим жильем от госзастройщиков – явление для Минска не редкое. В этом году, к примеру, минчане ночевали под дверями «Минского домостроительного...
 
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