МАРТ скорректировал инструкцию о порядке установления и применения регулируемых цен

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 8 февраля 2022 года №13 скорректирована инструкция о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов), утвержденная ведомственным постановлением от 6 августа 2021 года №55. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Документом определены сведения, связанные с установлением регулируемых цен на товары, которые должны указываться в товарно-транспортных накладных и товарных накладных производителями (импортерами), юрлицами и ИП, осуществляющими оптовую торговлю этими товарами.

К ним отнесены: отпускная цена производителя (импортера), вид скидки (с отпускной цены, оптовая), оптовая надбавка, иная информация о структуре цены.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-