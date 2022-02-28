﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МАРТ скорректировал инструкцию о порядке установления и применения регулируемых цен

28.02.2022 08:45 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 8 февраля 2022 года №13 скорректирована инструкция о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов), утвержденная ведомственным постановлением от 6 августа 2021 года №55. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом определены сведения, связанные с установлением регулируемых цен на товары, которые должны указываться в товарно-транспортных накладных и товарных накладных производителями (импортерами), юрлицами и ИП, осуществляющими оптовую торговлю этими товарами.

К ним отнесены: отпускная цена производителя (импортера), вид скидки (с отпускной цены, оптовая), оптовая надбавка, иная информация о структуре цены.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документом определены сведения, связанные с установлением регулируемых цен на товары, которые должны указываться в товарно-транспортных накладных и товарных...
 
Новости дня
Новости экономики
 
БелТПП в 2022 году уделит внимание качеству услуг и продвижению белорусской продукции на новые рынки
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by